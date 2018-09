Wahl Armin Kiemel will Rathauschef bleiben

Abtsgmünd / fa/kmo

In wenigen Monaten endet die achtjährige Amtszeit des Abtsgmünder Bürgermeisters Armin Kiemel (49). Doch der Rathauschef denkt nicht ans Aufhören und peilt eine zweite Amtsperiode an, wie er am Donnerstagabend in der Sitzung des Gemeinderats erklärte. Er wolle sich „auf jeden Fall“ wieder um das Amt bewerben. Man habe in den vergangenen Jahren viel erreicht und er wolle als Bürgermeister die weitere Entwicklung der Gemeinde mitgestalten.

Das Gremium hatte an diesem Abend die Regularien für die anstehende Bürgermeisterwahl festzulegen – unter Vorsitz von Kiemels Stellvertreter Armin Friedrich. Kiemels Amtszeit läuft zum 28. Februar aus. Deshalb werden nun laut Beschluss des Gemeinderats die Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, am Sonntag, 9. Dezember, einen hauptamtlichen Bürgermeister zu wählen. Für eine eventuelle Nachwahl ist der 23. Dezember vorgesehen.

Bis 12. November, 18 Uhr, können Bewerbungen abgegeben werden. Die Kandidatenvorstellung wird bei mehreren Bewerbern am Donnerstag, 29. November, im Ausaal der Kochertal-Metropole stattfinden. Die Stellenausschreibung wird am 5. Oktober veröffentlicht. So weit der Ratsbeschluss.

Der gebürtige Mögglinger Armin Kiemel war am 5. Dezember 2010 mit deutlicher Mehrheit auf Anhieb als Nachfolger von Georg Ruf zum Bürgermeister der knapp 7400 Einwohner zählenden Kochertalgemeinde gewählt worden. Mehr als 60 Prozent der Wahlberechtigten hatten ihm ihre Stimme gegeben. Mit 38 Prozent musste sich der frühere Heuchlinger Bürgermeister Manfred Pawlita begnügen.

In Abtsgmünd war Armin Kiemel, der am 1. März 2011 seine Arbeit als Rathauschef aufnahm, damals kein Unbekannter: Bereits 1996 hatte er seinen Dienst bei der Gemeindeverwaltung angetreten, zunächst als Leiter des Bauverwaltungsamts, ab 2002 bis zur Bürgermeisterwahl als Hauptamtsleiter.