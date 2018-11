Job Arbeitslosenquote auf Rekordtief

Ostalbkreis / swp

„Noch nie war die Zahl der Arbeitslosen im Ostalbkreis in einem Oktober so niedrig wie in diesem Jahr“, freut sich Elmar Zillert, Chef der Aalener Arbeitsagentur über die aktuelle Arbeitsmarktentwicklung in Ostwürttemberg. Doch auch im Landkreis Heidenheim muss man 37 Jahre zurückgehen, um eine noch geringere Arbeitslosenzahl im Oktober zu finden.

Gehörte das Jahr 2017 schon zu einem der besten Jahre, was die Entwicklung der Arbeitslosigkeit in Ostwürttemberg betrifft, so ist der Rückgang gegenüber dem Vorjahresoktober um 8,6 Prozent umso höher zu bewerten. Zum Vergleich: Im Land ging die Arbeitslosigkeit im Jahresvergleich „nur“ um 6,9 Prozent zurück. 7179 Personen waren zum Ende des Berichtsmonats im Agenturbezirk arbeitslos gemeldet. Das sind 356 Personen weniger als noch im September.

Im Ostalbkreis sank die Zahl der Arbeitslosen um 269 auf 4628 Personen. Dies bedeutet einen Rückgang zum Vormonat von 5,5 Prozent. Betrachtet man den Rückgang der Arbeitslosigkeit im Jahresvergleich, so fällt dieser mit 3,4 Prozent niedriger aus als in Heidenheim. Allerdings waren die Ausgangswerte beider Landkreise auch sehr unterschiedlich, denn die Arbeitslosenquote in Heidenheim lag vor Jahresfrist noch bei 4,2 Prozent, während der Ostalbkreis bereits damals eine deutlich bessere Quote von 2,7 Prozent vorweisen konnte.

Sehr erfreulich sei, dass die Betriebe im Berichtsmonat mit 1426 Vermittlungsaufträgen wieder deutlich mehr offene Stellen gemeldet haben. Das sind 15,5 Prozent mehr als noch im Vormonat. Damit liegt die Arbeitsagentur Aalen 7,0 Prozent über dem Vorjahreswert. 224 dieser neu zur Besetzung gemeldeten Stellen kamen aus dem Bereich des verarbeitenden Gewerbes. Dies entspricht einem Anteil von 15,7 Prozent. Weiterhin hohe Aufnahmebereitschaft an qualifizierten Kräften zeichnet sich auch im Handel ab. Aus diesem Bereich wurden 109 neue Stellen zur Besetzung gemeldet. Damit standen den Vermittlungsfachkräften der Arbeitsagentur und der Jobcenter im Berichtsmonat 5071 Stellen zur Besetzung zur Verfügung. Die Arbeitsagentur stellt fest, dass auf dem Arbeitsmarkt die erforderlichen Fachkräfte nicht im notwendigen Umfang vorhanden sind.

Um diese Entwicklung etwas abzufedern, setzt sie und auch die Jobcenter weiterhin konsequent auf die zukunfts- und marktorientierte Qualifizierung ihrer Kunden. Derzeit nutzen 856 Teilnehmer diese beruflichen Weiterbildungsangebote.