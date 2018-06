Gaildorf Anpfiff: Spannung am Stammtisch

Gaildorf / kmo

Der WM-Stammtisch, das Fan-Projekt der RUNDSCHAU zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland, startet. Alle Leserinnen und Leser sind zur Teilnahme aufgerufen.

Und los geht’s! Heute beginnt in Russland die Fußball-Weltmeisterschaft 2018. Und damit ist auch der WM-Stammtisch der RUNDSCHAU eröffnet, das große Fan-Projekt mit Gewinnspielen, an dem sich alle Leserinnen und Leser beteiligen können. Und so funktioniert das Ganze:

· Mitmachen: Wer seine Begeisterung mit allen Leserinnen und Lesern teilen möchte, kann der Redaktion seine ganz persönliche Geschichte in Wort und Bild mitteilen.

· Im Stadion: Eine Bitte an alle, die „live“ das Geschehen verfolgen: Teilen Sie uns Ihre Eindrücke mit, schicken Sie uns Fotos – Szenen im Stadion oder Selfies!

· Treffpunkte: An den Fan-Treffpunkten der Region herrscht in aller Regel Hochspannung und – je nach Spielverlauf – beste Stimmung. Wer dabei ist, kann uns ein paar Zeilen darüber schreiben und das Ganze mit einem pfiffigen Foto illustrieren.

· Private Feiern: Sehr beliebt ist privates „Public Viewing“ gemeinsam mit der Nachbarschaft. Schicken Sie uns Ihre schönsten Schnappschüsse davon.

· Kommentare: Wer möchte nicht mal gerne in die Rolle von Jogi Löw schlüpfen! Besonders dann, wenn ein Spiel gut läuft oder – was niemand zu hoffen wagt – ausgesprochen schlecht. Auf jeden Fall freut sich die Redaktion über Kommentare zu den einzelnen Spielen „unserer“ Elf.

· Erinnerungen: Jede Weltmeisterschaft bietet Anlässe, einen Blick zurückzuwerfen auf vergangene Turniere. Viele Leserinnen und Leser waren in der Vergangenheit schon in den Stadien, haben Erfolge und Niederlagen hautnah miterlebt – ob 1966 das tragische Tor von Wembley oder 1990 den Triumph im Olympiastadion in Rom, als Andi Brehme per Elfmeter der DFB-Elf den dritten Stern bescherte. Erinnern Sie sich? Dann schreiben Sie uns!

· Anekdoten: Kuriose Begebenheiten während einer früheren oder der aktuellen WM – nicht nur im Stadion, sondern auch daheim? Lassen Sie alle Leserinnen und Leser daran teilhaben, schicken Sie uns Ihre Geschichte!

Also dann: viel Spaß am WM-Stammtisch! Die Redaktion freut sich über viele Beiträge.