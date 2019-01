Bilanz Angelfreunde bereichern das Gemeindeleben

Sulzbach-Laufen /

Die Angelfreunde Sulzbach-Laufen haben Bilanz gezogen. Vorsitzender Jochen Moßhammer eröffnete die 46. Hauptversammlung im Gasthaus Waldhorn in Kohlwald. Er bedankte sich für den Arbeitseinsatz im vergangenen Jahr – zum Beispiel bei den Altwassern bei Altschmiedelfeld. Da der Verein Mitglied in der Hegegemeinschaft Rot-Kocher ist, wurden weitere seltene Fischarten wie Äsche und Quappe in das Gewässer eingesetzt.

Schriftführer Marco Schreckenhöfer erinnerte daran, dass Dietmar Widmann beim Abfischen am Kocher den größten Fisch an Land gezogen hat. Fischerkönig wurde dieses Jahr Reinhold Widmann. Kassier Peter Keilhofer berichtete von einer positiven Finanzlage. Diese wurde vor allem durch eine Spende der VR-Bank Schwäbisch Hall-­Crailsheim und dem Tageskartenverkauf am Kocher erzielt.

Tobias Ernst konnte von einer erfolgreichen Kassenprüfung berichten und empfahl die Entlastung des Kassiers. Gewässerwart Siegfried Gall und Simon Nübel verlasen die Fangstatistik für das Jahr 2017 und über den Neubesatz im Jahr 2018.

Ein gut besuchtes und erfolgreiches Ferienprogramm konnte von Jugendwart Dietmar Kengeter gemeldet werden. Die Jugendgruppe ging letztes Jahr zu einem Anglerausflug an den Autobahnsee nach Elchingen. Im zurückliegenden Jahr gab es ebenfalls ein gemeinsames Jugendfischen mit dem ASV Neustetten. Die Jugendgruppe ist jetzt auf 16 Jungfischer angewachsen. Gerätewart Andreas Riexinger berichtete abschließend, dass die Ausrüstung im grünen Bereich ist.

Für die Treue geehrt

Nachdem alle Berichte verlesen waren, wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Für 25 Jahre Vereinstreue wurden Dietmar Wiedmann, Heidrun Hansen und Karl Jäger geehrt. Bürgermeister Markus Bock berichtete unter anderem, dass dieses Jahr die Renaturierung des Krobaches und des unteren Altwassers bei Altschmiedelfeld in Angriff genommen werden könnten, wenn die entsprechenden Zuschüsse vom Land fließen. Bei den Wahlen gab es keine gravierenden Veränderungen im Führungsteam. Vize-Vorsitzender bleibt Günter Horlacher, Schriftführer Marco Schreckenhöfer, Gewässerwart Heinz Stürtz und Beisitzer Karl Jäger. Sie wurden einstimmig bestätigt. Neu in den Ausschuss wurde Heidi Fahr gewählt. Erster Vorsitzender bleibt Jochen Moßhammer, Kassier Peter Keilhofer, Beisitzer Manuel Liebmann, Jugendwart Dietmar Kengeter, Gewässerwarte Simon Nübel und Siegfried Gall, Gerätewart Andreas Riexinger, Kassenprüfer Frieder Bürk und Tobias Ernst.

Neu im Verein begrüßt wurden Finn Bucher, Marco Schmidt, Reinhard Steuer, Rosemarie Kirchner und Hubert Fanty. Positiv wurde vermerkt, dass unter den fünf Neumitgliedern zwei Jugendfischer sind.