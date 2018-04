Personalie Am liebsten wäre er Bauer geworden

Gschwend / Cornelia Kaufhold

Die Akku-Kettensäge, die ihm seine Mitarbeiter zum Abschied geschenkt haben, ist viel im Einsatz. Walter Hees ist oft im Wald und macht Holz. „Da kann ich meinen Gedanken nachhängen und kriege den Kopf frei“, erinnert sich der 65-Jährige. „Das habe ich brutal gebraucht.“ Seit genau viereinhalb Wochen ist der Klinikdirektor im Ruhestand, fährt ein-, zweimal die Woche zur Übergabe der Geschäfte nach Mutlangen. Und jetzt macht er erst mal ein paar Tage Urlaub, ehe er kommunalpolitisch aktiv wird. Walter Hees will Anfang Mai eine Bürgerinitiative für den Ausbau der Landesstraße 1080 auf der Frickenhofer Höhe gründen (wir berichteten). „Wenn man auf dem Dorf lebt, muss man sich engagieren, sonst läuft da nichts“, meint er und schaut in seinen Garten.

Im Sandkasten liegen Eimer, Schaufeln, Förmchen. Die vier Enkel waren übers Wochenende da, „das war schön und stressig“, sagt Hees mit breitem Lächeln. Die Kleinen lieben es, mit Opa auf dem kleinen roten Traktor durchs Dorf zu fahren. „Schneller, Opa, fahr schneller, sagen sie“, erzählt Walter Hees schmunzelnd. Drei Traktoren und ein Unimog, Baujahr 1965, gehören zu seinem Fuhrpark. Als erstes Projekt seines neuen Lebensabschnitts hat er sich vorgenommen, den alten Schuppen ab- und neu aufzubauen.

Sonntag ist Familientag

Vor 30 Jahren hat er mit seiner Frau Doris in Frickenhofen am Waldrand ein Haus gebaut, mitten in der Natur und mit angrenzendem Wald. Hees deutet auf zwei Schuppen in der Klinge. „Das gehört auch dazu.“ Entlang des Waldwegs führt eine Ameisenstraße.

Hees ist heimatverbunden. Bis auf ein Jahr während des Studiums hat er in seinem Heimatdorf gelebt. „In Stuttgart habe ich es nicht länger ausgehalten. Ich bin ein Mensch, der raus in die Natur muss.“ Um ein Haar wäre er Landwirt geworden, „aber meine Schwiegereltern konnten sich nicht entscheiden, dann haben wir halt hier in Frickenhofen gebaut.“ Dort trifft sich sonntags die ganze Familie, die drei Kinder mit Kindern. „Am Freitag haben wir das Einbürgerungsfest von meinem Schwiegersohn gefeiert, mit den Nachbarn, es war ziemlich lustig“, sagt Hees und lächelt verschmitzt. Jason Humphreys hat das Audit bestanden. Der Brite ist Autor beim „Guardian“, der führenden Tageszeitung Englands. Er leitet die Englisch-Fakultät am Campus in Schwäbisch Hall und ist Geschäftsführer des Haller Unternehmens Xpert English, bei dem Firmenmitarbeiter ihr Sprachkenntnisse optimieren. Als Wahl-Frickenhofer wurde er schnell in die Dorfgemeinschaft integriert und ist Mitglied wie seine Schwiegereltern und seine Frau Annely. Der Verein feiert oft und gerne.

Viele Anlässe zum Feiern

Hees war jahrelang ihr Vorsitzender und ist das Sprachrohr der drei Dorfgemeinschaften (DG) der Frickenhofer Höhe. Sie haben zusammen den Kultur- und Landschaftspfad angelegt. Die Frickenhofer haben sich einige Kämpfe mit der Gemeindeverwaltung geliefert, manche verloren, wie etwa den um eine Boulebahn, andere gewonnen, etwa den um den alten Wasserturm, ein Wahrzeichen des Dorfs. Den haben die Frickenhofer renoviert, und sie haben die Sanierung des alten Schulhauses angeregt, in dem einst der Architekt Friedrich Freiherr von Schmidt lebte. Die DG Frickenhofen war die erste der Region, die einen Almabtrieb als Gaudi organisierte und seit letztem Jahr den kulinarischen Streifzug durchs Dorf. Als neues Projekt hat sie eine Mitfahrbank besorgt.

Kommandant der Feuerwehr

Der Diplom-Verwaltungswirt war auch fünf Jahre lang Kommandant der Feuerwehr Frickenhofen, „bis ich es mit meinem Job zeitlich nicht mehr auf die Reihe gekriegt habe“. 27 Jahre hat er als Verwaltungsdirektor gearbeitet, war Chef von über 300 Mitarbeitern. „Er war ein mega Chef“, sagt Andreas Franzmann. Der Pressesprecher der Klinik war Hees’ persönlicher Referent. Mit seinen Bandkollegen von „Acoustic Groove“ hat er dem bekennenden Helene-Fischer-Fan zum Abschied gespielt und ein Lied gespielt mit dem Titel „Atemlos“. Der Refrain lautet: Atemlos durch die Nacht – 40 Jahre sind geschafft, Atemlos voll auf Zack – Ist noch lang nicht ab der Lack, Atemlos Krankenhaus – letzter Tag heut, nix wie raus, Atemlos Walter Hees, ach wie schade, dass du gehst!

Prof. Dr. Holger Hebart, ärztlicher Direktor der Klinik, und Dr. Reinhard Barth bliesen Hees zum Abschied auf dem Alphorn. „Es ist mir echt schwergefallen, zu gehen, und eine der beiden Abschiedspartys endete nachts um zwei.“ Es seien viele Tränen geflossen, sagt Hees und zeigt einen Bildband. Das Abschiedsgeschenk seiner Kollegen zeigt einen Rückblick auf die Ära Hees mit vielen Fotos von Spendenübergaben, Zertifizierungen, Feiern und Ausflügen. Wie hat es der erfolgreiche Klinikdirektor geschafft, die Bodenhaftung zu behalten? „Ich bin in der evangelischen Jugendarbeit groß geworden“, antwortet Hees. Er ist als Bauernjunge in Frickenhofen aufgewachsen, das habe ihn geprägt. Die Position des Klinikdirektors „war für mich ein Auftrag, nicht nur eine Arbeit“. Auf seine Stellung habe er sich deshalb nie etwas eingebildet. „Als Verwaltungsdirektor ist man auch nur ein kleines Rädchen im Betrieb.“

Noch ein Ehrenamt

Der Gaildorfer Dekan Uwe Altenmüller war der Erste, der zugelangt und den Ruheständler Hees als Beirat der Sozialstation geholt hat. „Ansonsten werde ich erst mal meinen Geräteschuppen bauen, und mich vor allem um die Bürgerinitiative kümmern. Das wird ein langer, harter Weg. Aber ich bin sicher, dass wir Erfolg haben werden,“ sagt Hees. Und dann sind da noch die Enkel und seine Frau Doris. Ihr habe er viel zu verdanken. „Wenn zu Hause nicht alles rundgelaufen wäre, hätte ich die 27 Jahre an der Verwaltungsspitze nicht geschafft.“

Walter Hees atmet tief ein, steht auf und zeigt dem Besuch seinen Fuhrpark, den kleinen roten Traktor und den „Blauen Engel“. Der Bauwagen stand früher am Skilift in Frickenhofen. Da hatte er weder Strom noch Ölofen. Heute wird darin gefeiert, auch mit den Ex-Kollegen.