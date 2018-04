Gewässer Am Kocherpegel wird eine „Raue Rampe“ gebaut

Gaildorf / Richard Färber

Über Nacht lagen sie plötzlich auf der Gaildorfer Kocherwiese: ein großer Haufen großer Steine. Woher, wohin? Anruf bei Bürgermeister Frank Zimmermann. Der guckt aus dem Fenster seiner Amtsstube und wundert sich: „Jetzt, wo Sie’s sagen …“ Mithilfe der Steine soll die ökologische Durchlässigkeit des Kochers verbessert werden, weiß Dr. Daniel Kuhn von der Stabstelle des Bürgermeisters. Das Regierungspräsidium stecke dahinter.

Die Muschelkalkblöcke stammen aus einem Steinbruch bei Blaufelden und – liegen falsch, erklärt das Regierungspräsidium. Sie seien von der ausführenden Firma offenbar nicht am richtigen Ort zwischengelagert worden. Allerdings werden sie dort auch nicht lange bleiben: Es handelt sich um sogenannte Wasserbausteine, die in den nächsten beiden Wochen am Gaildorfer Pegel beim Sportgelände in den Kocher eingebaut werden sollen. Eine „raue Rampe“ soll dort die „ökologische Durchgängigkeit“ verbessern.

An solchen Pegelanlagen gewinnt der Landesbetrieb Gewässer Wasserstandsdaten. Aus langjährigen Messreihen ergeben sich unter anderem Erkenntnisse über die Beziehung von Wasserstand und Abfluss. Daraus können dann wiederum Daten abgeleitet werden, die bei der Planung von wasserbaulichen Anlagen, also von Eingriffen ins Gewässer Anwendung finden.

Den Fischen und anderem Wassergetier dürfte das egal sein. Sie nehmen die Pegelschwelle vor allem als Hindernis wahr, und das soll sich nun ändern. Grundlage ist die Europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), die seit Dezember 2000 gilt. Ziel ist, den Zustand der europäischen Gewässer zu verbessern und ihre ökolgische Funktionstüchtigkeit wiederherzustellen.

Das einheitliche Wasserrecht wurde beschlossen, weil Flüsse nicht an Staatsgrenzen enden und Probleme daher grenzüberschreitend angegangen werden müssen. Der Kocher überfließt zwar keine Grenzen, ist aber, wie andere Binnenwässer auch, gleichwohl betroffen, weil nach der WRRL als Einheit definiert ist: von der Quelle bis zur Mündung.

Die Kosten für die „raue Rampe“ am Gaildorfer Pegel werden sich auf etwa 160 000 Euro belaufen, teilt das Regierungspräsidium mit. Insgesamt würden 620 Tonnen dieser Muschelkalk-Wasserbausteine dafür im Kocher versenkt. Und beim Gaildorfer Fischereiverein wird man sich freuen. Vor wenigen Monaten erst haben die Angler bei Kleinaltdorf ein Kiesbett aufgeschüttet, damit die Fische besser laichen können. Wegen der Begradigungen und Querverbauungen sieht der Kocher unter der Oberfläche nämlich ziemlich leer gespült aus.