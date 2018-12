Weltreligionen Am Anfang war die Meditation

Am Anfang war die Meditation

Gschwend / Ralf Snurawa

Es sei einer der „persönlichsten Vorträge“ gewesen, die seit Langem im Bilderhaus beim Musikwinter zu hören gewesen seien, stellte Martin Mühleis für den veranstaltenden Verein am Ende von Christoph Genpo Hahns „Was glauben die Buddhisten?“ fest.

Am Anfang war die Meditation, hätte man auch diesen Vortrag in der Musikwinter-Reihe „Weltreligionen“ zusammenfassen können. Bei Christoph Hahn war es eine unbewusste Meditation. Als er 23 Jahre alt war, sei sein Vater gestorben. Der war katholischer Kirchenmusiker, und Hahn war über die Musik auch emotional „sehr tief“ in seinem christlichen Glauben verankert. Ein „klarer Wendepunkt“ sei für ihn aber der Tod des Vaters gewesen.

Hatte er zuvor schon mit der Religion bei Fragen zu Leben und Tod gehadert, so musste er für sich danach festhalten: „Ich bin religiös absolut entwurzelt.“ Diese existenzielle Verzweiflung habe ihn dazu gebracht, sich in den Garten zu setzen und zu warten.

Da habe er zwar keine Antworten auf seine Fragen erhalten, aber es sei wohl etwas geschehen. Unbewusst hatte er meditiert, denn damals habe er noch keine Ahnung vom Meditieren gehabt. Es bestand eben daraus, dass er sich hinsetzte, auf einen Nullpunkt kam und sein Getriebensein abfallen ließ: „Das ist eine gute Erfahrung.“

Ähnliche Fragen wie er selbst habe vor etwa 2500 Jahren auch jemand anderes gehabt: Siddhartha Gautama, Sohn eines nord­indischen Herrscherhauses. Er sei in wohlbehüteten Verhältnissen aufgewachsen. Bei seinen Ausflügen sei er auf einen Alten, einen Kranken und eine Leiche getroffen und habe begonnen, Fragen an sich zu stellen: Wer bin ich? Was ist die Freude des Lebens? Was ist die Tragik des Lebens? Kann es Befreiung geben? Bei der „Befreiung“ gehe es um jene aus dem endlosen, leidvollen Kreislauf, auch „Samsara“ genannt.

So wie Buddha Gautama wollte sich Hahn auch auf den Weg machen, ohne das eine Glaubenssystem durch ein anderes ersetzen zu wollen. Er habe Meditation geübt und sei schließlich beim Zen geblieben. In Japan hatte Hahn seinen Lehrer gefunden, der ihn schließlich zur Ausbildung in einen Tempel schickte. Dort werde man dem „Rhythmus seiner eigenen Existenz überlassen“. Und man erfahre, dass „wir getragen werden von diesem ganzen Komplex von Welt“.

Hahn verinnerlichte nicht nur das Meditieren, sondern auch die damit verbundene Lehre Buddhas. Dabei geht es um das Überwinden des „Leidens“ (Dukkha) und die damit einhergehenden „vier edlen Wahrheiten“. Es habe Ursachen, könne aber auch aufhören und es gebe einen Weg dahin. Das sei die „offene Weite“, fasste es Hahn mit Blick auf den Zen-Begründer Bodhidharma zusammen. Sie beinhalte, in jeder Situation herauszufinden, was es mit der Wahrheit oder der eigenen Lebenswirklichkeit auf sich habe – im Bewusstsein der Verantwortlichkeit für die Welt, also nicht nur auf sich selbst bezogen.

In der abschließenden Fragerunde im Bilderhaus ging Christoph Genpo Hahn noch einmal explizit auf die Frage ein, ob der Buddhismus eine Religion oder ein Glaube sei, und verneinte dies. Man könne transzendentale oder auch religiöse Erfahrungen beim Meditieren machen.

Buddha selbst sei nie auf eine philosophisch-theologische Ebene in seiner Lehre eingegangen, sondern verweise einen immer zurück auf einen selbst. Und das Wort Religion gebe es so nicht im asiatischen Raum. Man spreche eben vielmehr von der Lehre des Buddha.

Hahn hatte zwar den Umgang damit im klösterlichen Bereich thematisiert. Er ließ jedoch großenteils offen, wie die Praxis des Buddhismus in der Laiengemeinschaft aussieht.