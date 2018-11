Philatelie Alte Ansichtskarten sind besonders interessant

Next

Gaildorf / Axel Brockmann

Das richtige Wetter zum Briefmarkensammeln und der erstmalige freie Eintritt führte weit über 200 Besucherinnen und Besucher zum Gaildorfer Großtauschtag in die Limpurghalle.

Der Briefmarkensammlerverein präsentierte in einer Ausstellung seinen Wettbewerb zur Vereinsmeisterschaft. Bei der Post gab es den Sonderstempel mit dem Star, dem Vogel des Jahres. Dazu hatte der Verein passende Sonderbelege und auch Marken individuell aufgelegt.

Auch Münzen werden gezeigt

Briefmarkensammeln steht an erster Stelle beim Sammlerverein in Gaildorf. Aber auch Münzen und besonders Ansichtskarten haben es den Mitgliedern angetan. Diese Sammlungen werden in einer Ausstellung im Foyer gezeigt. Darunter auch vier Exponate aus der Jugendgruppe.

Bewerten dürfen die Besucher. Diesen gefällt die Sammlung von Luca Neumeister „Feuerwehr im Wandel der Zeit“ am besten. Luca kommt aus der Jugendgruppe des Gaildorfer Sammlervereins.

Die nächsten Ränge gehen an Erwachsene: Klaus Schumm zeigt historische Grußkarten und Werner Halaczinsky stellt die Postgeschichte von Obersontheim mit Ansichtskarten dar. Weitere neun Sammlungen zeigen die große Vielfalt der Philatelie.

Auch das Publikum kann gewinnen. Unter den abgegebenen Bewertungsbogen werden Preise ausgelost. Die drei Gewinner kommen aus Gaildorf, Aspach und Backnang.

Die Briefmarkenschau ist meist dicht umlagert. Manche Aussteller erläutern Besuchern bereitwillig ihre Sammlung. Die ersten Plätze zeigen: Lokale Ansichtskarten sprechen Besucher besonders an. Sie zeigen, wie sich Orte entwickelt haben oder welche Darstellungen den Vorfahren gefielen. Viele Karten sind über 100 Jahre alt. Nicht immer ist es leicht, die alten Handschriften zu entschlüsseln.

Überregional bekannt

Wer selbst so eine Sammlung aufbauen will, wird im Handelsbereich fündig. Dort werden Angebote verschiedener Händler nach interessanten Stücken durchsucht. Händler kommen dabei aus dem ganzen süddeutschen Raum. Der Tauschtag ist überregional bekannt und seit Jahren bei Sammlern und Händlern immer mehr nachgefragt.

Im Foyer stehen Fachleute des Landesverbandes der Briefmarkensammler für neutrale Beratungen zur Verfügung. Was soll mit den Alben aus der Kindheit geschehen? Hat das Ererbte einen Wert? Immer wieder legen Besucher ihre Schätze vor. Die beiden Herren geben bereitwillig Auskunft und informieren auch darüber, wie sinnvoll weitergesammelt werden kann.

Alle Hände voll zu tun hat auch die Mitarbeiterin vom „Erlebnis Briefmarken“-Team der Post. Ein umfangreiches Angebot an Briefmarken will verkauft werden. Die Belege der Sammler erhalten sauber den Sonderstempel abgeschlagen, sie werden gleich mitgenommen oder gehen per Post auf die Reise. Wer die Gelegenheit für Stempel und Marken verpasst hat, kann beim Verein noch nachkaufen, Kontakt: www.bsv-gaildorf.de.