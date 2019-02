Gschwend Als Nächstes kommt ein Umsonstladen

Gschwend / Rainer Kollmer

Die Dorfgemeinschaft in Frickenhofen läuft rund. Bewährtes wird gepflegt, Visionäres ins Gespräch gebracht. Zur Jahreshauptversammlung der Dorfgemeinschaft sind viele Mitglieder präsent.

Das voll besetzte Nebenzimmer in der „Sonne“ verdeutlicht den Begriff „Gemeinschaft“ auf einprägsame Weise. Im lang gestreckten Raum fordern die Gäste an den hinteren Tischen eine verstehbare Lautstärke ein. Diesmal steht „Sonstiges“ aus praktischen Gründen ganz vorne. Für die Gschwender Zeltkirche „Mittendrin“ werben die Organisatorinnen um Unterstützung durch die Dorfgemeinschaft. Ab dem 30. Juni ist innerhalb von 15 Tagen bei 35 Veranstaltungen viel Unterstützung nötig. Mit ihrer evangelischen Kirchengemeinde und Pfarrer Achim Ehring will die Dorfgemeinschaft doppelt mittendrin sein.

Der Vorsitzenden Janine Hörmann gelingt der heitere Slalom durch das Kerngeschäft der Dorfgemeinschaft ohne Mühe. Die Verantwortlichen lassen mit Freude und Engagement ihre Blicke über das vergangene Jahr schweifen. Der Verein war kurz davor, die Betreuung des Dorfgartens an ein Fachunternehmen zu vergeben. Gertraut Haug sowie Doris und Walter Hees versprechen jedoch, diese Aufgabe zu übernehmen.

Viele Aktionen bei Dorfgemeinschaft

Neben der gärtnerischen Daueraufgabe glänzt die Dorfgemeinschaft mit vielen Aktionen. Das Maibaumfest, die Strickstube, das Kinderferienprogramm, der Bauernmarkt, das Kirchencafé und die Lebkuchenhauswerkstatt in der Schule reihen sich wie Perlen an einer langen Kette aneinander. Als Höhepunkt wird der kulinarische Streifzug im September 2018 genannt. Zum 20-Jahr-Jubiläum gibt es dazu eine Ausstellung, Musik und Tanz mit dem „Herzer-Duo“ und an fünf örtlichen Stationen Spezialitäten aus eigener Küche. Auch im Herbst soll es den inzwischen über die Ortsgrenzen gefragten Streifzug wieder geben. Auch die anderen „Perlen“ sollen nicht fehlen. Dazu kommt am 7. April der Flohmarkt, für dessen Angebotsfülle vorübergehende Zwischenlager gesucht werden.

Umsonstladen als Idee

Für die Einweihung des Kinderspielplatzes gibt es noch keinen Termin. Dafür wird auf gutes Spielplatzwetter gesetzt. Die Neujahrsspende des Sport- und Kulturvereins von 300 Euro ist für dieses Gelände vorgesehen. Kinderattraktionen und Sitzmöglichkeiten sind auch am Kultur- und Landschaftspfad Frickenhofer Höhe geplant.

Die finanzielle Bilanz von Heidi Rosner sieht dennoch ungetrübt aus, obwohl das Gesamtguthaben der Dorfgemeinschaft nach allen Einnahmen und Ausgaben um 247,41 Euro geschrumpft ist. Das unterlegte Euro-Polster ist über 16.000 Euro dick. Der Mitgliedsbeitrag wird nicht erhöht.Den Frickenhofenern gehen die Ideen nicht aus. Abendveranstaltungen mit Vorträgen oder Gesellschaftsspielen werden genannt. Eine Bücherleihstation beim Gemeindegarten wird erwogen. Walter Hees bringt eine längst erwartete Zwillingsschwester der Mitfahrbank in Gschwend ins Gespräch. Und nach einem Ausflug nach Dinkelsbühl berichtet er von einem Umsonstladen, der nicht mehr Gebrauchtes entgegennimmt und an Interessenten kostenlos weitergibt. Bürgermeister Christoph Hald übernimmt an diesem Abend den regulatorischen Pflichtteil der Veranstaltung. „Es war für die Dorfgemeinschaft ein rundum gelungenes Jahr“, stellt er auch mit Blick auf die Gesamtgemeinde fest, bevor er die Entlastungen und Wahlen leitet. Das bewährte Führungsteam der Dorfgemeinschaft bleibt erhalten. Jürgen Ellwanger wird als viertes Ausschussmitglied zunächst für ein Jahr gewählt. Erinnert wird an die im Vorjahr verstorbenen Vereinsmitglieder Anneliese Rosner und Albrecht Sipple.

