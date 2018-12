Naturpark Alphornklämnge und Lichtjonglage an der Glattenzainbachmühle

Die gemütliche und unterhaltsame Mühlenweihnacht an der Kirchenkirnberger Glattenzainbachmühle hat sich als Geheimtipp herumgesprochen. Und so strömten viele Besucher erwartungsfroh zu der vorweihnachtlichen Veranstaltung. © Foto: KARL-HEINZ RUECKERT

Kirchenkirnberg / Karl-Heinz Rückert

Keinen Weihnachtsstress hatten die Naturparkführer Walter Hieber und Dr. Manfred Krautter zur Mühlenweihnacht an der Kirchenkirnberger Glattenzainbachmühle versprochen, die sie zum vierten Mal zusammen mit den Mühlenbesitzern Anja und Timo Hübner veranstalteten. Kein Wunder, dass sich die gemütlich unterhaltsame vorweihnachtliche Veranstaltung als Geheimtipp längst bei vielen Besuchern herumgesprochen hat.

Sie strömten erwartungsfroh am Wochenende zur Mühle am Beginn des Glattenzainbachtales, wo sie eine heimelige Atmosphäre aus tausend Lichtern und zahlreichen Feuerschalen empfing. Mit einbrechender Dunkelheit beeindruckte das stimmungsvolle Bild rund um das Mühlenareal. Viele Aktionen bereicherten das Geschehen. Sportlich ambitionierte Gäste konnten sich beim Christbaumweitwurf oder beim Weihnachtsmännerkegeln erproben.

Stockbrot und Bratäpfel

Eher kreativ ging es am Maltisch und in der Bastelhütte zu. Das große Adventsfeuer war ständig von kleinen und großen Besuchern umlagert, die geduldig Stockbrot, Würste oder Bratäpfel übers Feuer hielten. Besinnliches Zuhören bei Weihnachtsgeschichten und Mühlenmärchen machten den adventlichen Zauber perfekt.

Beinahe mystische Gefühle wurden auf dem Weg durch den Weihnachtsgedichtewald wach, wenn man im düsteren Mühlenwald sich von scheinbaren Irrlichtern täuschen ließ, die sich jedoch als Fackeln entpuppten. An einigen Stationen erinnerten Dekorationen, wie der Barbarazweig, an besondere Adventsbräuche. Dazu gab’s Informationen zu den Feiertagen rund um das Fest, an das die Krippe mit ihren großen Holzfiguren neben dem Mühlengebäude erinnerte. Bei diesen umfangreichen Eindrücken blieben die Kostüme für Engel und Weihnachtsmänner zum Verkleiden fürs Foto an der Fotobox beinahe links liegen. Vielmehr widmete das Publikum seine Aufmerksamkeit den Alp­hornklängen der Bläser aus Fichtenberg und später einer Lichtjonglage von Raphael Seyfang.

Im stimmungsvollen Licht des Hofes und unter dem Dach der Mühlenscheune drängten sich die Gäste und ließen sich die Weihnachtswürste zu heißem Punsch und Glühwein schmecken. Weihnachtliche Dekorationen aus Naturmaterialien weckten vielseitiges Interesse in der Hütte neben der Mühle. Von dort ließ sich auch ein Blick auf das beleuchtete Mühlrad werfen.