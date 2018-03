Versammlung Alfred Köngeter singt seit 60 Jahren

Gaildorf / rd

Bei der Hauptversammlung des Liederkranzes Ottendorf in der heimischen Festhalle begrüßte Vorsitzender Frieder Sanwald nach den Eingangschören „Ein frohes Lied“ und „Hab Sonne im Herzen“ die Anwesenden, insbesondere Stadtrat Heinrich Reh als Vertreter des Bürgermeisters, Ehrenvorstand Friedrich Hörner, Chorleiter Peter Richter und die Vertreter der örtlichen Vereine.

Nach der Totenehrung fasste der Vorstand die Aktivitäten des Vereins im abgelaufenen Jahr zusammen. Höhepunkte seien zwei begeisternde Auftritte des Männerchores in Unterweissach und in Eutendorf, das Benefizkonzert von „Sing & Swing“ in der katholischen Kirche St. Josef in Gaildorf sowie der Tagesausflug in die Weinberge im Remstal inklusive Besenbesuch gewesen. Bei zahlreichen weiteren Auftritten wie Ständchen, aber auch Beerdigungen, wirkte der Liederkranz mit. Nach dem Bericht der Schriftführerin Ute Böhme konnte Schatzmeister Rolf Seeger verkünden, dass das Jahr 2017 mit einem größeren Plus abgeschlossen wurde. Stadtrat Heinrich Reh übernahm die Entlastung der Vorstandschaft, die einstimmig erteilt wurde. Bei den Wahlen wurden der erste Vorsitzende Frieder Sanwald, der zweite Vorsitzende Ralf Dietrich, die aktiven Beiratsmitglieder Petra Maier, Christa Scheible und Lutz Passon sowie das passive Beiratsmitglied Jürgen Sommer einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Auch dieses Jahr konnten wieder einige Vereinsmitglieder geehrt werden: Ute Kemmler, Ute Böhme und Petra Kampe bekamen für 20-jähriges Singen eine Ehrung vom Verein, Frieder Sanwald vom Schwäbischen Sängerbund für 40-jähriges Singen sowie Alfred Köngeter vom Deutschen Sängerbund für 60-jähriges Singen. Chorleiter Peter Richter wurde für 25 Jahre Dirigententätigkeit geehrt. „Belohnungen“ vom Verein gab’s noch für die Notenwarte Simone Schaaf und Gerd Sanwald sowie für etliche Sängerinnen und Sänger für fleißigen Singstundenbesuch. Mit den Liedern „For the longest time“ und „Über sieben Brücken musst du geh’n“ beschloss die „Sing & Swing“-Gruppe den Abend.

Auch in diesem Jahr stehen beim Liederkranz Ottendorf wieder zahlreiche Projekte an, darunter das Männerchor-Konzert in der Festhalle Ottendorf am 28. April sowie das Konzert von „Sing & Swing“ zum 20-jährigen Bestehen am 10. November.