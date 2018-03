Versammlung Aktive Mitarbeiter werden dringend gesucht

Gschwend / Wolfgang Pfister

Ein positives Resümee des vergangenen Jahres zog Vorsitzender Eberhard Zimmer anlässlich der Jahreshauptversammlung des Heimat- und Geschichtsvereins Gschwend und Umgebung im Museum Horlachen. Doch die Zukunft der Vereinsarbeit wird Veränderungen mit sich bringen, personell und strukturell, und somit Herausforderungen an die rund 70 Vereinsmitglieder stellen.

Mit seinem vor einem Jahr geäußerten Wunsch, zum 30-jährigen Bestehen des Vereins 30 neue Mitglieder zu gewinnen, sei er kläglich gescheitert, gestand Zimmer ein. Mehr Personen einzubinden, um eine breitere Basis für die Museumsarbeit zu haben, sei jedoch unerlässlich, auch weil einige Aktive aus Altersgründen ausscheiden.

Eberhard Zimmer selbst steht im kommenden Jahr nicht mehr als Vorsitzender zur Verfügung. Neue Mitarbeiter dürfen gerne auch neue Ideen einbringen, dafür sei man offen, so der Vorsitzende. Handwerklich begabte Personen werden ebenso gebraucht wie Mitarbeiter bei Archivierung und Aufsicht an den Museumstagen. Ein weiteres Problem des Vereins ist fehlende Magazinfläche. Viele Exponate benötigen geeignete Lagerräume. Hier ist man für jede Hilfe dankbar.

Dem nüchternen Blick in die Zukunft stand ein Rückblick auf das erfolgreiche Jahr 2017 entgegen. 1650 Einzelpersonen wurden im Heimatmuseum Horlachen gezählt, dazu wurden für neun Besuchergruppen Sonderführungen außerhalb der regulären Museumssonntage organisiert.

Anlässlich der 200. feierlichen Einbringung des Garbenwagens der evangelischen Kirchengemeinde gab es eine Sonderausstellung über Zeiten bitterer Not im 19. Jahrhundert. Ein gigantischer Vulkanausbruch in Indonesien sorgte damals in Mitteleuropa für einen extremen Klimawandel, welcher politische und gesellschaftliche Veränderungen nach sich zog. Die vielbeachtete Ausstellung wurde von Sybille und Peter Hornung federführend organisiert.

Die Weihnachtsausstellung konnte mit liebevoll gestalteten Kaufläden und Puppenstuben mit vereinseigenen Exponaten bewerkstelligt werden und richtete den Blick weiter in die Spinn- und Webstuben. Der Höhepunkt des vergangenen Jahres war zweifellos das 30-jährige Vereinsjubiläum, welches mit vielen Gästen, darunter Regierungspräsident Wolfgang Reimer, gefeiert wurde. Eberhard Zimmer dankte in seinem Rückblick nochmals für die großzügigen Sach- und Geldspenden, welche der Heimatverein hierbei entgegennehmen durfte.

Mühlen-Technik braucht Pflege

Walter Geiger berichtete von den Aktionen an der Brandhöfer Mühle. Reparaturarbeiten an Lagern der Mühle seien fällig, um an den Aktionstagen die Vorführung der alten Technik zu gewährleisten. Mit Steffen Altvater habe er zwar einen zuverlässigen Mitstreiter, aber man brauche mehr Personal, um die Arbeit zu bewältigen.

Kassenwartin Heike Haug verwies in ihrem Bericht auf einen leicht gestiegenen Kassenstand auf Grund der Spenden des Jubiläums. Herbert Volland hatte die Kasse geprüft und einwandfreies Wirtschaften bescheinigt. Bürgermeister Christoph Hald nahm die Entlastung der Vorstandschaft vor und brachte seinen Dank zum Ausdruck: „Ich freue mich, dass Sie diese Arbeit machen.“

Bevor der Abend mit einem filmischen Rückblick über die Vereinsarbeit endete, verabschiedete Eberhard Zimmer Sigrid Holzwarth aus der Reihe der aktiven Mitarbeiter. Von 2003 an arbeitete sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Erwin unermüdlich und mit großem Engagement für das Heimatmuseum. Pädagogisches Geschick, Organisationstalent und persönliches Wissen brachte sie in zahlreiche Sonderausstellung ein. Die Einführung des Museumscafés geht auf ihre Anregung zurück. Sigrid Holzwarth war es auch, die die Rolle der Frauen im gesellschaftlichen Leben vergangener Zeiten, welche in Geschichtsbüchern kaum eine Rolle spielen, in den Fokus der Ausstellungen brachte.

Die Modeschau mit Kleidern von Hanna Hofmann war der spektakuläre Abschluss über das Frauenleben auf Lande. „Es hat viel Freude gemacht und ich habe auch viel dabei gelernt“, so Sigrid Holzwarth im Rückblick. Eberhard Zimmer dankte ihr im Namen des Heimatvereins mit Blumen und einem Geschenkgutschein für 15 verdienstvolle Jahre.