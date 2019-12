Auf der legendären „Wacht“ in Gaildorf ist Dennis Ullrich Stammgast. Im August fuhr der 26 Jahre alte Kämpfelbacher dort in der ADAC-MX-Masters auf den dritten Gesamtrang. Besser waren an diesem Motocrosswochen­ende nur die Weltmeisterschaftsteilnehmer Jeremy Seewer und Tanel Leok. Am Ende hat Ullrich Europas beliebteste Motocross-­Rennserie 2019 dennoch gewonnen und wurde damit zum fünften Mal Masters-Champion.

Für den ADAC war diese Leistung am vergangenen Freitag Anlass genug, Dennis Ullrich zum „ADAC Motorsportler des Jahres“ zu küren. Gefeiert wurde dies mit einer großen Sportgala in München. Aus den Händen von ADAC Sportpräsident Hermann Tomczyk erhielt Dennis Ullrich den „großen Christophorus“ aus Nymphenburger Porzellan. Max Hesse, Champion der ADAC-TCR-Germany, wurde als „ADAC Junior Motorsportler des Jahres“ ausgezeichnet und bekam ein kleines Pendant des Christophorus überreicht.

Dennis Ullrich freut sich über die Auszeichnung

„Es ist eine große Ehre für mich, diese Auszeichnung entgegenzunehmen. Angefangen von Walter Röhrl über Michael Schumacher, Sebastian Vettel bis zu Nico Rosberg haben bedeutende Motorsportler diesen Preis erhalten. Für mich als Motorradsportler ist die Auszeichnung zum ADAC Motorsportler des Jahres eine Ehre und schöne Belohnung für die harte Arbeit in den vergangenen Jahren“, sagte Dennis Ullrich.

Sportpräsident Tomczyk zog ebenfalls eine positive Bilanz: „Unser ADAC Motorsport- und Klassikprogramm war im Jahr 2019 so umfangreich wie selten zuvor. Unsere Großveranstaltungen, der Motorrad Grand Prix Deutschland auf dem Sachsenring, die ADAC Rallye Deutschland und die Veranstaltungsplattform ADAC GT Masters haben vor Ort mehr als eine halbe Million Menschen begeistert.“ Das sei, so Tomczyk, eine „beeindruckende Zahl“.

ADAC geht mit der Zeit

Doch in einer Zeit, in der das Bewusstsein um Nachhaltigkeit und für den Klimaschutz einen immer größeren Stellenwert habe, müsse sich auch der Motorsport verändern „und dem Zeitgeist anpassen“. Tomczyk sprach über neue Antriebskonzepte und erwähnte dabei den vom ADAC gemeinsam mit Opel veranstalteten „ADAC Opel e-Rally Cup“. Damit bringe man den Elektroantrieb erstmals in den Breiten- und Nachwuchs­sport und eröffne dem Sport so neue Möglichkeiten. Die „Nacht der Sieger“ in der Münchner ADAC-Zentrale endete mit einem Auftritt des Entertainers Max Giesinger. Der ADAC hatte zu diesem Ereignis 400 Gäste aus den Bereichen Sport, Politik und Wirtschaft eingeladen.