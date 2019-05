Bei Starkregen droht der Hüttenwerkskanal überzulaufen. Für einen 6,5 Meter hohen Damm werden Kosten von bis zu 2,3 Millionen Euro anfallen.

Nachdem Abtsgmünd im Mai und Juni 2016 sehr stark von einem Hochwasserereignis am Kocher betroffen war, hat Bürgermeister Armin Kiemel damals angeregt, Untersuchungen zum lokalen Hochwasserschutz durchzuführen. Erhard Winkler vom Ingenieurbüro Winkler und Partner aus Stuttgart hatte dazu im technischen Ausschuss des Gemeinderates bereits ausführlich die Flussgebietsuntersuchung „Oberer Kocher“ mit verschiedenen Varianten für den Bereich des Krummbachs und des Ziegenbachs vorgestellt. Beide Bäche münden unmittelbar vor dem Gewerbegebiet in den sogenannten Hüttenwerkskanal und fallen als Gewässer zweiter Ordnung in die Zuständigkeit der Gemeinde, während der Kocher als Gewässer erster Ordnung in der Zuständigkeit des Landes liegt.

Bauarbeiten in Untergröningen In der Brunnenhalde wird jetzt gebaut Untergröningen kann endlich wachsen. Für die Bevölkerung geht damit ein Wunsch in Erfüllung.

Derzeit münden der Krummbach und der Ziegenbach zwar in den Kocher, bei Starkregen jedoch auch in den Hüttenwerkskanal, der dann gänzlich überflutet wird. Erhard Winkler sieht die Lösung beim Ziegenbach in einem Damm mit Durchlass in den Hüttenwerkskanal. Bei Hochwasser sollen die Fluten dann in den Kocher abgeleitet werden. Etwas aufwendiger würde die Ableitung des eventuellen Krummbachhochwassers werden. Für ein mögliches sogenanntes 100-jährliches Hochwasser wäre ein rund 6,5 Meter hoher Rückhaltedamm erforderlich. Hier könnten Kosten von bis zu 2,3 Millionen Euro anfallen. Deshalb empfahl Erhard Winkler, vorrangig die Erhöhung des bestehenden Dammes am Hüttenwerkskanal näher zu untersuchen.

Der Gemeinderat von Abtsgmünd folgte den Empfehlungen des technischen Ausschusses, die Ergebnisse der hydrologischen Modellierung zur Kenntnis zu nehmen sowie weitere Untersuchungen wie die hydraulische Berechnung des Hüttenwerkskanals durchzuführen. Im Falle einer Förderung durch das Land soll danach das Nutzen-Kosten-Verhältnis für eine zukünftige Hochwasserschutzmaßnahme ermittelt werden.

