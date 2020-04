Chipspackungen, Getränkedosen oder Altpapier – Müll wie diesen entsorgen dieser Tage offenbar einige Menschen vermehrt unerlaubt in und um Gaildorf, wie mehrere Leser berichten. Eine Leserin schreibt, sie sei vergangenen Donnerstag am Pfannenbachweg zwischen Gaildorf und Winzenweiler joggen gewesen. „Einer Müllhalde“ gleiche der dortige Wanderparkplatz. „Ich war sehr schockiert, wie doch Leute immer wieder ihren Müll im Wald entsorgen.

Vor allem sind in diesen Müllsäcken zu 80 Prozent Altpapier und kleinere Kartonagen. Dies könnte man sogar kostenlos im Wertstoffhof entsorgen und müsste nicht extra in den Wald fahren.“ In einem Sack seien Lebensmittelverpackungen gewesen. Der Inhalt sei verstreut worden – vermutlich von Tieren. Ein weiterer Leser hat rund um die Bleichwiesen vermehrt weggeworfenen Müll entdeckt.

„Es ist in der Tat so, dass es in den vergangenen Wochen vermehrt illegale Müllablagerungen gegeben hat“, bestätigt Gaildorfs Bürgermeister Frank Zimmermann. „Für mich ist das nicht nachvollziehbar“, sagt er. Auch während der aktuellen Corona-Krise „funktioniert die öffentliche Abfallbeseitigung weiterhin“. Nach dem Abfallkalender des Landratsamts würden weiterhin Bioabfälle und Restmüll alle zwei Wochen, Gelbe Säcke und die Papiertonne alle vier Wochen entsorgt. Dass es im Gebiet rund um die Bleichwiesen mit den Sportanlagen und Wohnmobilstellplätzen zu vermehrten illegalen Müllablagerungen gekommen wäre, sei dem Leiter des Bauhofs nicht aufgefallen, sagt Zimmermann. „Aber auch dort müssen die Mitarbeiter der Stadt auf Kosten des Steuerzahlers illegale Müllablagerungen und achtlos weggeworfenen Müll beseitigen.“

Mineralfreibad ist ein Müll-Hotspot

Den Mitarbeitern der Stadt sei allerdings aufgefallen, dass derzeit rund um das Mineralfreibad am Kieselberg viel Müll illegal entsorgt würde – vor allem bei den Parkplätzen. „Durch Sichtung des Mülls schauen wir, ob wir irgendwie an die Verursacher gelangen, etwa durch weggeworfene Zettel.“ Bislang sei das aber nicht gelungen. Sollte es gelingen, würde die Ortspolizeibehörde aktiv werden. Bei illegalen Müllablagerungen drohe den Verursachern ein Bußgeld von 100 bis 300 Euro – je nachdem, was und in welcher Menge entsorgt worden sei, sagt Zimmermann.

Zu den Wanderparkplätzen an der L 1066 um Winzenweiler könne er nicht viel sagen, weil die Stadt nicht Besitzer sei. „Grundsätzlich ist der Grundstückseigentümer verantwortlich für die Entsorgung, sollten die Verantwortlichen nicht gefunden werden. Uns ist aber auch bekannt, dass dort ein Hotspot illegaler Müllbeseitigung ist.“

Dass die vermehrten illegalen Müllentsorgungen mit der Schließung des örtlichen Wertstoffhofs zwischen dem 21. März und dem 1. April zusammenhängen, glaubt Zimmermann nicht. In Gaildorf würde vor allem „kleinerer Hausmüll“ illegal weggeworfen. „Der wird ja üblicherweise nicht über den Wertstoffhof entsorgt.“ Er habe sich dafür eingesetzt, dass der Wertstoffhof bereits zum 1. April wieder öffnet. Die ersten Tage hätten gezeigt: „Der Bedarf bei den Bürgern war da. Sie haben ein Stück weit Wertstoffe daheim gelagert, bis sie wieder entsorgt werden konnten.“