Bildung Abenteuer mit Hermine Hase und Baldo Bär

Gaildorf, / swp

Vorlesen macht Spaß und fördert Kinder nachhaltig beim Erlernen von wichtigen Sprach- und Lese-Kompetenzen. Das weiß auch die Gaildorfer AOK-Mitarbeiterin Stefanie Grau. Deshalb macht sie gerne beim bundesweiten Vorlesetag mit und las im Kindergarten Sprungbrett in Gaildorf vor. „Das Lesen von Büchern stärkt Kinder in ihrer gesamten Entwicklung und eröffnet ihnen neue Welten“, erklärt Grau erfreut. Sie präsentierte im Kindergarten das Buch „Unsere unglaubliche Reise in den Kindergarten“ von Daniela Kulot.

Kindergartenleiterin Elke Weller begrüßt das Engagement: „Bücher spielen in vielen Haushalten keine große Rolle mehr, die Kinder nutzen verstärkt digitale Medien. Umso wichtiger ist es, dass wir die Kinder im Kindergarten mit Büchern vertraut machen.“

Zumal auch bekannt ist, dass sich Bildungs- und Lesekompetenz positiv auf eine gesunde Lebensführung auswirken, ergänzt die Krankenkasse in ihrer Pressemitteilung. Die aktuelle Vorlesestudie 2018 der Stiftung Lesen bezeichnet das Vorlesen bis ins Grundschulalter als uneinholbares Startkapital, das den Kindern das Lesenlernen deutlich erleichtere.

Für Stefanie Grau von der Gesundheitskasse ist die Vorlesestunde eine wunderbare Gelegenheit, um mit den Kindern in eine Geschichte abzutauchen: „Die Kinder fieberten richtig mit bei dem Buch, das hat uns allen Spaß gemacht.“ In dem Buch geht es um Abenteuer, die Ringo Regenwurm, Baldo Bär und Hermine Hase auf ihrem Weg in den Kindergarten erleben.

Um die Nachhaltigkeit der Vorlese-Aktion zu unterstreichen, überreichte sie den Erzieherinnen im Anschluss ein Paket mit vier Büchern. „Das ist ein willkommener Zuwachs für unsere Kindergartenbibliothek“, bedankte sich Kindergartenleiterin Elke Weller.