Fichtenberg Straßen sperren darf nicht mehr jeder

Fichtenberg / Richard Färber

Verkehrsrechtliche Anordnungen dürfen nur noch von qualifiziertem Personal umgesetzt werden. Künftig sind vor allem die Bauhöfe gefragt.

Wo gefeiert wird, dürfen auch mal Straßen gesperrt werden. Beim Maifest des Fichtenberger Musikvereins etwa wird die L 1066 auf Höhe der Sportplätze zur Fußgängerzone gesperrt, der Verkehr fließt dann – wie einst vor dem Bau der Umgehungsstraße – durchs Dorf.

Der Verein darf die Straße künftig aber nicht mehr selbstständig sperren, es sei denn, die Mitglieder lassen sich schulen. Ansonsten muss die Gemeinde oder ein entsprechend anerkanntes Unternehmen ran. Das geht aus einem Schreiben des Landratsamtes an die Städte und Gemeinden im Landkreis Schwäbisch Hall hervor, das vom 2. November datiert und dem Fichtenberger Gemeinderat in der Januar-Sitzung vorgelegt wurde.

Eine Frage der Haftung

Als Grund werden hohe haftungsrechtliche Risiken genannt. Das Vorgehen entspreche nicht mehr der gängigen Rechtsauffassung. Man sei bereits mehrfach auf die Notwendigkeit, die bisherige Praxis zu ändern, hingewiesen worden. Es sei daher auch nicht möglich, mit der Umsetzung bis zur nächsten Bürgermeisterversammlung zu warten.

Die Antwort auf die Frage, wer genau auf die Notwendigkeit, die Praxis zu ändern hingewiesen hat, bleibt das Landratsamt schuldig. Die Behörde hält sie aber offenbar auch nicht für relevant: die Anordnung gelte, und daher gebe es auch keine Alternative, schreibt die Pressestelle. Im Jahr 2018 seien etwa 200 solcher Anordnungen im Zusammenhang mit Festen erteilt worden.

Bewährte Abläufe

Er hätte lieber bis zur Bürgermeisterversammlung gewartet, sagt Daniel Bullinger. Der Oberroter Bürgermeister würde es vorziehen, sich mit seinen Kollegen vorab auf ein einheitliches Vorgehen zu einigen. Die veränderte Rechtsauffassung habe schließlich konkrete Auswirkungen auf die Gemeinden, ihre Vereine und auch andere Veranstalter. Dass das Landratsamt per Vorab-Info auf die Umsetzung drängt, finde er etwas unglücklich kommuniziert, so Bullinger.

Zumal diese „Adressierung von verkehrsrechtlichen Anordnungen“ bisher nie Probleme bereitet hat. Bullinger, sein Fichtenberger Amtskollege Roland Miola und der Sulzbach-Laufener Bürgermeister Markus Bock verweisen auf bewährte Abläufe. Ist die verkehrsrechtliche Anordnung erteilt, wird sie zusammen mit der Erlaubnis, eine Veranstaltung durchzuführen, dem Veranstalter übermittelt. Die Gemeinde stellt die Sperren und Verkehrsschilder und der Bauhof hilft und schaut, ob alles seine Ordnung hat.

Künftig müsse die verkehrsrechtliche Anordnung beim Straßenbaulastträger bleiben oder von diesem direkt an ein qualifiziertes Unternehmen gerichtet werden, teilt das Landratsamt mit. Dem Veranstalter könne man allenfalls die Kosten in Rechnung stellen. Der Straßenbaulastträger ist in solchen Fällen eigentlich immer die Gemeinde. Sind Bundes-, Landes- oder Kreisstraßen betroffen, können die Kommunen die Zuständigkeit übernehmen.

Die Gemeinden im Limpurger Land werden die Umsetzung vor allem an die Bauhöfe delegieren. Das ist das Ergebnis einer kleinen Umfrage auf den Rathäusern. In Gaildorf ist das laut Nadine Fischer vom Ordnungsamt ohnehin gängige Praxis, die anderen ziehen nach, „zumindest für ortsansässige Veranstalter“, wie Markus Bock betont: „Wir werden das individuell handhaben.“ Rechnungen werden nicht geschrieben. „Wir sehen’s als kleine Vereinsförderung“, sagt auch Roland Miola. Daniel Bullinger will noch die Bürgermeisterdienstbesprechung im März abwarten.

Praxis wird beibehalten

In der Nachbarschaft ist man über die Anfrage eher erstaunt. Die Gemeinde Gschwend etwa stellt das Material zur Verfügung und verlässt sich ansonsten auf das Landratsamt des Ostalbkreises. „Die sagen genau, wie beschildert werden muss“, erklärt Matthias Weller, der stellvertretende Hauptamtsleiter.

Daran wird sich auch nichts ändern. „Wir bleiben bei unserer bisherigen Praxis“, sagt Susanne Dietterle, die Pressesprecherin des Ostalbkreises. Sprich: die verkehrsrechtliche Anordnung wird an den Veranstalter adressiert. Sie enthält aber einen Passus, wonach für die Ausführung die Gemeinden zuständig sind und die Kosten gegebenenfalls in Rechnung gestellt werden können. Letzteres, so Dietterle, werde in der Regel aber nicht praktiziert.

Das gilt auch für Murrhardt. Als Ortspolizeibehörde ist die Stadt selbst für verkehrsrechtliche Anordnungen zuständig. Wenn für Feste der Marktplatz gesperrt wird, übernimmt das der Bauhof, zumal die Stadt meist selbst als Veranstalter fungiert. Bei Vereinen werden verkehrsrechtliche Anordnungen in Absprache und ohne Kostenersatz umgesetzt. Das funktioniere seit Jahren ohne Probleme, betont Bürgermeister Armin Mößner. „Wir sind ja auch froh, dass hin und wieder was stattfindet!“

