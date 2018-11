Gaildorf „Wir können doch nicht sagen, dass sich bei uns nichts tut“

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

Die mittelfristige Finanzplanung der Stadt Gaildorf bis 2022 gestaltet sich schwierig. Stadtverwaltung und Gemeinderat wollen in Klausur gehen und Details beraten.

Finanziell besser als geplant hat die Stadt Gaildorf das Jahr 2017 überstanden. Und auch 2018 entwickelt sich nach Berechnungen der Stadtverwaltung „insgesamt positiv“. Das geht aus dem 35 Seiten starken Arbeitspapier hervor, das Bürgermeister Frank Zimmermann und Steueramtsleiter Hans-Joachim Hunn kürzlich dem Gemeinderat präsentierten: Das Dokument beinhaltet die „Grundlagen der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2022“.

Personelle Engpässe

Was der Titel verrät: Das Werk, zu dessen Aktualisierung die Stadt per Gemeindeordnung laufend verpflichtet ist, ist noch nicht fertig. Das hat mehrere Gründe: Einige Projekte, die fertig sein sollten, sind es – auch dem Mangel an Kapazitäten geschuldet – nicht. Nicht zuletzt steht die Finanzverwaltung personell mit dem Rücken zur Wand. Das hat auch zur Folge, dass die Vermögensbewertung im Zusammenhang mit der 2017 erfolgten Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht „nicht vollständig abgeschlossen“ ist.

Konkret: Der Jahresabschluss 2017 wird auch für die Haushaltsplanung 2019 nicht zur Verfügung stehen. Weshalb auch „die Genauigkeit der Planung negativ beeinflusst“ werde. Durch die vorliegenden Rohdaten geht die Stadt jedoch nicht, wie die Verwaltung betont, planlos in die Zukunft.

Bürgermeister Frank Zimmermann skizzierte die für die kommenden Jahre beabsichtigten Investitionen. Die Liste umfasst bis Ende 2022 Auszahlungen in Höhe von fast 39 Millionen Euro bei Einzahlungen von etwa mehr als 24 Millionen Euro. Zimmermann nannte etwa die weitere Stadtsanierung in Ottendorf nebst Erweiterung von Kindergarten und Betreuungsangebot, die Außensanierung von Kindergarten und Schule, in Unterrot die Fertigstellung des Bildungszentrums und Gestaltungsmaßnahmen auf den Friedhöfen, die Straßensanierung in Eutendorf oder die Schaffung eines Gemeinschaftsraums in Großaltdorf, die Erweiterung der Feuerwache oder die Anschaffung einer neuen Drehleiter für die Wehr, weitere Sanierungsmaßnahmen im Alten Schloss oder die Freibadsanierung, die Schaffung eines Familienzentrums oder die weitere Modernisierung des Schulzentrums – und vieles mehr.

Das Ganze sei ein „ambitioniertes Paket“, mit dem die Stadt weiter vorangebracht werden soll – „packen wir’s an!“ Aber das wird nicht einfach sein, wie FWV-Fraktionsvorsitzender Heinrich Reh bemerkte. Das Programm sei „wie immer umfangreich“, einiges „hätten wir gerne früher gesehen“. Im kleineren Kreis will nun der Gemeinderat zusammen mit der Verwaltung die Liste durchgehen und eventuell auch hier und dort andere Prioritäten setzen, wie Reh betonte.

„Einfach unzufrieden“

Die mittelfristige Finanzplanung, wie sie sich abzeichnet, zeigt SPD-Fraktionschefin Margarete John, „dass unser Handlungsspielraum in der Praxis sehr beschränkt ist“. Die Stadt werde von Förderung zu Förderung geleitet. Die Planung aus heutiger Sicht sehe besser aus als 2017, aber nur, weil einige Vorhaben bislang nicht umgesetzt werden konnten: volle Auftragsbücher im Handwerk und personelle Engpässe in der Verwaltung – und am Ende viel Unerledigtes. Mit der Gesamtsituation, so John, „bin ich einfach unzufrieden“.

Für Matthias Rebel, den Fraktionsvorsitzenden der CDU, stellt sich die Situation etwas anders dar. Klar sei das Programm sehr ambitioniert. Dafür werde sich das Gesicht der Stadt in den kommenden Jahren „hoffentlich zum Positiven verändern“. Wohl gestalte sich die Sanierung des Schlosses immer wieder durch Unvorhergesehenes schwierig.

„Insgesamt gute Pläne“

Aber was sich im Umfeld des Gaildorfer Wahrzeichens abspiele, sei sehr positiv. Rebel: „Insgesamt liegen gute Pläne vor.“ Deshalb „können wir doch nicht sagen, dass sich bei uns gar nichts tut“. Der Skepsis widersprächen „die vielen eingeplanten Millionen und die Pläne“ – die auch dank der Mithilfe der Bürger im Rahmen der Masterplan-Arbeitsgruppe oder der Zukunftswerkstatt entstanden seien.

Von Heinrich Rehs Frage, ob angesichts der personellen Probleme auf dem Rathaus bestimmte Aufgabenbereiche ausgelagert werden sollten, hält der der Bürgermeister nichts: „Wir haben den Sach- und Fachverstand im Haus.“ Die Verwaltung sei „hochmotiviert“.

Nicht rechtswidrig

Die von Frank Stettner (FWV) geäußerte Sorge, die Verwaltung könnte durch die verspätete Erstellung der Eröffnungsbilanz in Schwierigkeiten geraten, teilte Steueramtsleiter Hunn mit Blick auf die Übergangsfristen nicht: „Wir sind nicht in einem rechtswidrigen Zustand.“