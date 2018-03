Gemeinderat „Wir halten das nicht mehr aus!“

Oberrot / Brigitte Hofmann

„Der Lärm, und das jeden Tag. Man wird belästigt, ja sogar bedroht. Das geht an die Gesundheit, wir halten das nicht mehr aus!“ Der Hilferuf kam von einer Anliegerin am Eugen-Klenk-Platz gleich zu Beginn der Einwohnerfragestunde. Bereits vor einem Jahr hatte sie in einer Gemeinderatssitzung auf dieses Problem aufmerksam gemacht. Im hübschen Pavillon in unmittelbarer Nähe zum Rathaus tummeln sich tagsüber und nachts offensichtlich Jugendliche. Und dass die nicht die dort ausliegenden Märchenbücher studieren, zeigen am nächsten Tag wohl die leeren Dosen und Flaschen von Bier und Hochprozentigem und der restliche Müll.

Sie habe sich auch schon an die Polizei gewandt, erklärte die Nachbarin, sei dort aber an die Gemeindeverwaltung zurückverwiesen worden. Wiederholt habe sie im Ordnungsamt vorgesprochen – aber passiert sei nichts. „Die Handhabe ist überschaubar“, antwortete Bürgermeister Daniel Bullinger. Mit einer Gruppe sei man im Gespräch. Bei Minderjährigen seien aber in erster Linie die Eltern verantwortlich. Man könne versuchen, deren Namen herauszufinden und sie zu einem Gespräch vorzuladen.