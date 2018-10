Gaildorf „Wie Formel 1!“

Gaildorf / Karl-Heinz Rückert

Das Jugendorchester und die Stadtkapelle Gaildorf begeistern das Publikum beim Herbstkonzert in der Limpurghalle.

Eine gelungene Mischung aus jungen, frischen und traditionellen Blasmusik­arrangements präsentierten das Jugendorchester und die Stadtkapelle Gaildorf dem Publikum, das die Limpurghalle beim Herbstkonzert mühelos füllte. Vorauseilendes Lob von Achim Kosel, Vorsitzender der Stadtkapelle, heimste Florian Brandt vor dem Auftritt des Gaildorfer Musikernachwuchses ein. Kosel bescheinigte Brandt eine hervorragende Arbeit, seit er die Leitung des Jugendorchesters übernommen habe.

Davon war auch das Publikum nach dem Auftritt der Jungmusiker überzeugt. Mal tänzerisch gefühlvoll, mal ergänzt durch guten dynamischen Ausdruck, leiteten diese triumphal ihren Programmteil ein. Gefällig ließ die mit mehr als 20 Musikern besetzte Jugendkapelle – unterstützt durch einige erfahrene Musiker aus dem Stammorchester – die Filmmusik aus „Robin Hood“ erklingen. Emotional getragen setzte das junge Orchester den „Millennium Song“ des holländischen Komponisten Kees Vlak in einem gewaltigen Klangbild um. Das Medley aus den Ohrwürmern zu „Jungle Book“ machte Musikanten wie Zuhörern besonderen Spaß.

Frisch und unbekümmert führte Natalie Fritz durch den ersten Programmteil des Konzerts, der mit der heimlichen Nationalhymne der Briten „Land of Hope and Glory“ seinen Abschluss fand. Zuvor überraschte das Jugendorchester mit einem anspruchsvollen Polka-Intermezzo und den Trompetensoli von Arne Schulz zu „Der kleine Nick“ aus der Komponistenfeder von Josef Jiskra, der sich als aufmerksamer Zuhörer im Publikum befand. Jiskras Arrangement zu Dvoraks „Prager Walzer“ stand auch im Konzertprogramm der Stadtkapelle. „Melodisch, harmonisch, mit zarten tänzerischen Schattierungen unter Einbeziehung der Möglichkeiten eines symphonischen Blasorchesters“ habe der ehemalige Dirigent des Kreisverbandsorchesters im Blasmusikkreisverband Hohenlohe das Stück arrangiert, erklärte Regina Groß. Phasenweise wechselte das Thema zwischen den Instrumentenregistern, um schließlich vom gesamten Orchester übernommen zu werden. Das anspruchsvolle Arrangement spiegelte Jiskras musikalische Ansprüche an ein gutes Orchester wider. Gekonnt setzte die Stadtkapelle das Stück um.

„Leichtes Blut“ und „Feuerfest“

Vom klassisch-zackigen Konzertmarsch „Zum Städtele hinaus“, dessen Klangfülle zu Beginn des zweiten Teils von fünf Posaunisten gewaltig unterstrichen wurde, leitete Regina Groß zu arrangierten Kompositionen der Musiker- und Komponistenfamilie Strauß über. Darunter die Schnellpolka „Leichtes Blut“, die mit rasantem Tempo dem Can-Can ähnelte. Zu „Feuerfest“, einer Polka Francaise, war das Hämmern auf einem Amboss zu hören. Dazu offenbarte die Moderatorin die Kuriosität, wie der Titel zustande kam: Komponist Josef Strauß, der eigentlich Ingenieur war, hatte zusammen mit einem Schmiedemeister feuerfeste Tresore entwickelt. Die eingängige und bekannte Polka „Unter Donner und Blitz“ gehörte ebenfalls zu den Strauß’schen Melodienfolgen. Das mehrsätzige Arrangement von Andreas Schorer zu Humperdincks „Hänsel und Gretel“ zeichnete sich durch seine unterschiedlichen Charaktere als Kontrast zur Musik des übrigen Programms aus. Spontane Begeisterung löste das Medley mit Santanas Latinpops beim Publikum aus. Landschaftliche Tonmalerei mit romantisch friedvoller Musik der „Kleinen ungarischen Rhapsodie“ war eine Hommage an die Vertreter der Delegation aus Budajenö, die das Konzert in Begleitung von Bürgermeister Frank Zimmermann erlebten. Hans Kriso hat mit seiner musikalischen Leitung einmal mehr die Qualitäten der Stadtkapelle bewiesen. Mit unglaublich schnellem Dirigat führte er das große Orchester bei den Schnellpolkas und beruhigte bei tragenden Musikelementen. Selbst Josef Jiskra bescheinigte Dirigent und Stadtkapelle hohe Musikalität und rasante Dynamik: „Wie Formel 1!“ Als Gastgeschenk überreichte er Kriso sein Arrangement zum „Prager Walzer“. Dem nicht genug: Ein weiterer Komponist war beim Konzertabend zugegen. Uwe Brandt, Bassist bei der Stadtkapelle, hatte einen leichten, gefälligen Marsch namens „Verträumter Musikant“ komponiert. Den endgültigen Schlusspunkt setzte die Stadtkapelle mit „Auld lang Syne“.