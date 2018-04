Stadtmarketing „Wenn ich 100 Euro Umsatz mache, juble ich“

Gaildorf / Hans Buchhofer

Nur wenige Kunden verloren sich am Morgen in der Kirchstraße, obwohl das Angebot recht vielfältig war. Dass die Marktleute darüber nicht erfreut waren, ist nur verständlich. Ursula Lämmerer aus Fichtenau, die seit Jahren in Gaildorf ihr Sortiment an Unter- und Nachtwäsche anbietet, ist sich sicher, dass der Krämermarkt in Gaildorf ausstirbt.

Keine Bewirtung

„Früher auf dem Hallengelände war es besser, heute ist der Umsatz bescheiden und dazu müssen wir noch eine Standgebühr entrichten“, sagte sie. Lediglich beim Pferdemarkt lohne es sich noch in Gaildorf, aber ansonsten sei der Verkauf nur noch in größeren Städten wie in Dillingen oder Nördlingen rentabel. Auch Amjad Amjad kommt seit 12 Jahren mit seinen Lederwaren nach Gaildorf. „Ich habe erst zwei Taschen verkauft, der Umsatz geht ständig zurück“, klagt er.

Eleonore Mauch aus Eppelheim verkauft Schmuck, Tücher und selbst gestrickte Socken. „Wenn ich 100 Euro Umsatz mache, juble ich“, sagt sie und bedauert, dass hier der Krämermarkt kein Treffpunkt mehr sei so wie früher . Es fehle auch ein Essen­stand, wo die Leute zusammenstehen und sich unterhalten können. „Dabei fällt bei uns auch etwas ab.“ Irgendwie fehle in Gaildorf noch eine Attraktion, die die Leute in die Kirchstraße locken könnte.