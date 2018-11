Gesundheit „Waldbaden“ tut Körper und Geist gut

Rems-Murr-Kreis / swp

Vor einem Jahr hatte die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) Rems-Murr beschlossen, sich mit dem Thema „Shinrin-yoku“ befassen zu wollen. Das Wort stammt aus dem Japanischen und lässt sich als „Baden in Waldluft“ oder kurz „Waldbaden“ übersetzen. „Shinrin-yoku“ wurde zum Motto für die vielfältigen Veranstaltungen im Jahresprogramm erwählt. „Damit haben wir wohl den Nerv des Zeitgeists getroffen“, schmunzelt Astrid Szelest, „denn 2018 war dieses Thema in aller Munde und die Zeitschriften voll davon.“ Doch worum geht es dabei? Die Deutschen mit ihrer Liebe zum Wald wissen von alters her, dass der Aufenthalt im Wald Körper, Seele und Geist guttut. So ist der „Black Forest“, der Schwarzwald, weltweit bekannt als südwestdeutsches Feriendomizil und das schon seit weit über 100 Jahren. Den Japanern allerdings kommt das Verdienst zu, dieses „Wohlgefühl“ schon seit Längerem wissenschaftlich zu untersuchen, heißt es im Pressetext.

Astrid Szelest: „Ergebnisse von japanischen Studien belegten, dass Waldbaden die Vitalität steigert und Angst, Depression und Wut vermindert. Regelmäßiges Waldbaden kann das Risiko psychosozialer Stress-Krankheiten vermindern. Nachgewiesen wurde in den Studien auch, dass der Aufenthalt im Wald die Bildung von sogenannten Killerzellen fördert. Diese sind den Studien zufolge lange über den Waldaufenthalt aktiv und bekämpfen nicht nur körperfremde Keime, sondern auch körpereigene Krebszellen.“ Eigentlich sollte dieses Thema gar nicht im Saal, sondern besser draußen im Wald behandelt werden. Darum hatte die Referentin auch einiges an „Erlebnismaterial“ dabei. Beim Schnuppern an Tannenzweigen war dann das Walderlebnis gleich präsent, denn beim Zerreiben einiger Nadeln wurden aromatisch duftende ätherische Öle frei: „Da fühlt sich doch jeder gleich wie an Weihnachten!“