Finanzen „Um unser liebenswertes Städtle voranzubringen“

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

Frank Zimmermann bringt am Mittwochabend im Wurmbrandsaal des Alten Schlosses das auf den Punkt, was in dem dicken Buch steht, das auf 481 informativen Seiten die finanzielle Marschroute der Stadt Gaildorf im kommenden Jahr skizziert: Das satte Zahlenwerk sei „Herausforderung und Ansporn zugleich“ und werde, wenn vollzogen, die Infrastruktur weiter verbessern, Werte erhalten und erhöhen.

Personelle Ausfälle verkraftet

Der Bürgermeister meint den gewichtigen Haushaltsplan, den die Stadträte – einer Gaildorfer Tradition folgend – kurz vor Weihnachten und damit in der letzten Sitzung des Jahres präsentiert bekommen. Was indes noch nicht gelungen ist: Die durch das neue, zum 1. Januar 2017 eingeführte kommunale Haushaltsrecht notwendige Eröffnungsbilanz lässt weiterhin auf sich warten. Die Vermögensbewertung ist noch nicht vollständig, der Jahresabschluss 2017 steht noch aus. Die Verwaltung begründet das mit personellen Ausfällen und nicht besetzten Stellen.

Im kommenden Jahr soll nun gegengesteuert werden. Konkrete Maßnahmen zeichnen sich nicht ab, weil Überlegungen zu einer „organisatorischen Neuaufstellung“ der Stadtverwaltung noch nicht abgeschlossen sind. Der ausgewiesene Personalplan umfasst 134,45 Stellen, sechs mehr als im zu Ende gehenden Jahr. Die Personalkosten könnten sich dann von 6,52 auf 6,95 Millionen Euro erhöhen.

In seiner kurzen Haushaltsrede spricht Rathauschef Zimmermann von einem „ambitionierten Programm“, das 2019 abgearbeitet werden soll, „um unser liebenswertes Städtle voranzubringen“. Er nennt Sanierungen in allen Teilorten – in Ottendorf etwa in den Bereichen Kindergarten, Schule und Halle, in Unterrot die Fertigstellung des Bildungszentrums und Gestaltungsmaßnahmen auf den Friedhöfen, in Eutendorf weitere Straßensanierungen und das Projekt Gemeinschaftsraum.

Die Infrastruktur aufwerten

In der Kernstadt stehen Umbau und Erweiterung der zentralen Feuerwache und ein Ersatz der Drehleiter auf dem Programm, die weitere Sanierung des Schlosses, die Verbesserung der Infrastruktur auf dem Stadtfriedhof, Investitionen in Schulgebäude (Barrierefreiheit, Digitalisierung), die weitere Sanierung „unserer Perle“ (Zimmermann) Mineralfreibad und vieles mehr.

Und so schlägt sich das Maßnahmenpaket im Entwurf zum Etat nieder: Für Investitionen ausgegeben werden sollen 10,97 Millionen Euro, rund 1,2 Millionen Euro mehr als 2018. Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen – also etwa Zuschüsse – in Höhe von knapp 6,9 Millionen Euro gegenüber. 4,07 Millionen Euro müssen aus „allgemeinen Finanzmitteln“ beziehungsweise durch Kredite finanziert werden.

Weitere Verschuldung

Diese Zahlen und die im Rahmen der Haushaltsplanung 2018 eingestellten Werte sind jedoch mit Vorsicht zu genießen: Immerhin konnten etliche vor einem Jahr geplante Vorhaben mit einem Gesamtvolumen von fast 3 Millionen Euro zunächst nicht realisiert werden.

Weniger dramatisch als angenommen könnte die Verschuldung ausfallen. Die Verwaltung geht von 3,2 Millionen Euro zum Jahresende aus. Das entspräche mit 265 Euro pro Einwohner einem Wert unter dem Durchschnitt vergleichbarer Kommunen im Land, der bei 379 Euro liegt. Doch das wird nicht so bleiben: Bis 2022, dem Ende des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung, dürfte sich der Schuldenstand auf rund 11,8 Millionen oder 975 Euro pro Kopf erhöhen.

Ende 2019 stünde, wenn der nun eingebrachte Haushalt so realisiert wird, die Stadt – einschließlich Wasserwerk! – mit 12 Millionen Euro bei Banken in der Kreide, das wären 993 Euro pro Kopf. Bei Kommunen in der Größenordnung Gaildorfs lag die Durchschnittsverschuldung bislang bei 1084 Euro.