Wirtschaft „Stärken Sie die Kaufkraft am Ort“

Oberrot / swp

Die Gemeinde Oberrot mit ihren verschiedenen Handels- und Dienstleistungsbetrieben „bietet der ortsansässigen Bevölkerung ein gutes Angebot“, behauptet die Gemeindeverwaltung. Und appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, dieses Angebot auch zu nutzen. Denn um dieses dauerhaft und langfristig zu erhalten, „ist es wichtig, dass die örtliche Bevölkerung bei ihrer Kaufentscheidung die örtlichen Betriebe berücksichtigt“, gibt die Verwaltung in einem Schreiben zu bedenken.

Erhalt von Arbeitsplätzen

Sie skizziert im Gemeindeblatt auch die Vorteile, die das sogenannte „Heimatshoppen“ mit sich bringe: Ältere Menschen oder Menschen, die nicht mobil sind, könnten dauerhaft vor Ort einkaufen. Inhabergeführte Geschäfte berieten die Kunden persönlich, zuverlässig und kompetent, und sie garantierten hohe Produktqualität. Wer vor Ort einkaufe, begegne anderen Menschen und nehme am gesellschaftlichen Leben teil.

Die Verwaltung führt weitere Argumente fürs „Heimatshopping“ an. So bliebe durch Läden am Ort dessen Attraktivität erhalten. Schließlich erhalte der Kunde so Arbeitsplätze am Ort und stärke die Kaufkraft der Gemeinde. „Wenn erst einmal der letzte Laden im Ort geschlossen hat, ist es zu spät. Wir haben es durch unser Kaufverhalten in der Hand, ob die örtlichen Betriebe dauerhaft die Versorgung mit Waren und Dienstleistungen garantieren können“, so Bürgermeister Daniel Bullinger.