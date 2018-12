Kommunales „So richtig sexy sind wir nicht“

Oberrot / Brigitte Hofmann

Zwei Sitzungen in aufeinanderfolgenden Wochen lassen darauf schließen, dass es sowohl für die Gemeindeverwaltung als auch für den Gemeinderat Oberrot viel zu tun gibt. Vermehrt

waren wieder Anfragen und Anträge zur Aufstellung oder Änderung von Bebauungsplänen,

Abrundungs- oder Ergänzungssatzungen eingegangen. Betroffen sind Vorhaben im Rottaler Senioren- und Pflegeheim, im Bebauungsplan Hirtenstraße und in den Bereichen Kaffeebergstraße, Bergstraße in Hausen, im Gewann Längäcker in Wolfenbrück oder in Jaghaus. Vorwiegend aufgrund von Änderungen in der Heimbauverordnung ist im „Rottaler“ nach derzeitigem Stand ein Neubau vorgesehen, welcher die Änderung des Bebauungsplans bedingt. Erste Gespräche liefen bereits, sagte Bürgermeister Daniel Bullinger. Diesen Punkt wolle man rasch, die anderen nach und nach abarbeiten.

Man brauche vernünftiges Handwerkszeug, wenn man gut arbeiten wolle, hatte Kämmerin Petra Walch in einer vorangegangenen Sitzung erklärt. Am 30. Juni 2019 läuft der auf vier Jahre abgeschlossene Leasingvertrag für die EDV-Anlage ab. Die Leasingrate beträgt derzeit rund 11 000 Euro im Jahr. Die Fachfirma Iteos war damit beauftragt, die Ausschreibung vorzubereiten. Sie geht von einem Server und 19 Standard-­PCs sowie vier Notebooks aus. Im Bauhof, Schulsekretariat und Rektorat werden die Arbeitsplätze ebenfalls erneuert. Die Software kann künftig nicht mehr geleast, sondern muss erworben werden. Die Firma Cancom, sie ist Rahmenvertragspartner von Iteos, hat den Preis von 8579,90 Euro vorgelegt. In einer beschränkten Ausschreibung werden verschiedene Leasingfirmen zur Angebotsabgabe aufgefordert. Der wirtschaftlichste Bieter erhält den Zuschlag.

In seiner Rückschau sprach der Bürgermeister von einem arbeitsreichen Jahr. Man sehe aber auch Ergebnisse wie Neubau und Umbau von Feuerwehr und Bauhof, die Bauarbeiten auf dem Hirsch-­Areal oder die Installation der E-Tankstelle. Er erinnerte an Eugen Klenk, der in diesem Jahr verstarb und dem die Gemeinde Oberrot viel zu verdanken hat. Bullingers Dank ging auch an seine Mitstreiter in Verwaltung und Gemeinderat, die alle über dem Limit gearbeitet hätten. Er wünschte ihnen ganz viel Kraft, um im neuen Jahr alles stemmen zu können.

Anschließend meldete sich Klaus Kübler zu Wort und bedankte sich im Namen des Gemeinderats bei allen, mit denen man zu tun gehabt habe. Auch er bewertete die Entwicklungen in der Gemeinde positiv. Allerdings, merkte er selbstkritisch an, „so richtig sexy sind wir nicht“. Ein bisschen mehr Pfiff und Spirit für die Zukunft täten gut. Philipp Bickelhaupt, der als einziger Zuhörer im Sitzungssaal saß, ermächtigte sich des Schlussworts: „Sehr aufschlussreich, alles positiv, weiter so!“