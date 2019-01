Ostalbkreis „Sicherheitsschuhe mit gutem Profil sind ein Muss“

Ostalbkreis / Karin Partusch

Die 3290 Bauarbeiter im Ostalbkreis haben derzeit einen frostigen Job. Die Industrie-Gewerkschaft (IG) Bau rät ihnen, besonders bei klirrenden Temperaturen, auf ihre Sicherheit zu achten.

Mit Blick auf die niedrigen Temperaturen rät die Gewerkschaft IG Bau Maurern, Dachdeckern und anderen Leuten am Bau, sich „warm anzuziehen“ und den Arbeitsschutz im Winter ernst zu nehmen. „Dunkelheit auf der Baustelle, rutschiger Gerüstbelag, Schneetreiben auf dem Dach – in der kalten Jahreszeit steigt die Unfallgefahr“, sagt Mike Paul. Der Bezirksvorsitzende der IG Bau Stuttgart geht wegen der aktuell hohen Auftragslage auf dem Bau von einem erhöhten Risiko aus. „Wer unter Termindruck arbeitet, bei dem kommt der Arbeitsschutz oft zu kurz. Aber das kann fatale Folgen haben“, warnt Paul.

Viele Firmen bauten im Winter durch, um ihre Projekte zu stemmen. Der Fachkräftemangel verschärfe das Problem. Für Gewerkschafter Paul steht fest: „Wer bei niedrigen Temperaturen auf Gerüste klettert und dabei auch noch Stahlträger schleppt, muss gut gegen Kälte, Schnee und Eis geschützt werden. Arbeitsschutz ist kein Geschenk der Arbeitgeber. Jeder Bauarbeiter hat ein Recht darauf, dass seine Gesundheit nicht aufs Spiel gesetzt wird.“

Die IG Bau Stuttgart rät insbesondere zu warmer und wasserabweisender Kleidung. Jacke und Hose sollten aus atmungsaktiver Mikrofaser sein, empfiehlt Paul. Für ausreichend Wärme sorge Wäsche aus Fleece-Material. „Ein Muss sind auch Sicherheitsschuhe mit gutem Profil, Thermo-­Handschuhe und eine Wintermütze unterm Helm“, so der Gewerkschafter. Besonders wichtig sei eine „warme Baubude“. Die Beschäftigten müssten geschützte Räume haben, in denen sie sich mit heißem Kaffee, Tee oder ­Brühe aufwärmen können. Detaillierte Infos für den richtigen Arbeitsschutz im Winter finden Beschäftigte und Arbeitgeber bei der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG Bau) im Netz unter: www.bgbau.de/winter.

Die IG Bau geht davon aus, dass der Bauboom in Baden-­Württemberg auch in diesem Jahr anhält. 2018 verzeichnete der Wohnungsbau erneut kräftige Umsätze und setzte damit den Trend aus den Vorjahren fort. 2017 wurden in Baden-Württemberg 38.000 Wohnungen fertiggestellt, so das Statistische Bundesamt. So viel wie zuletzt im Jahr 2002.

Das könnte dich auch interessieren: