Kino „Schindlers Liste“ zum Holocaust-Gedenktag

Gaildorf / kmo

Der clevere Geschäftsmann Oskar Schindler kauft 1939 in Krakau eine Emaille-Fabrik und profitiert zunächst vom Einsatz jüdischer Zwangsarbeiter aus dem Ghetto. Als später seine gesamte Belegschaft ins Vernichtungslager nach Auschwitz gebracht werden soll, setzt er sein Leben aufs Spiel, um sie zu retten … Darum geht es in Steven Spielbergs mit sieben Oscars ausgezeichnetem Film, der vor 25 Jahren in die Kinos kam – und nun zum Jubiläum technisch überarbeitet in den Gaildorfer Sonnenlichtspielen gezeigt wird.

Die Vorstellung hat der Kinoverein bewusst auf ein historisches Datum gelegt – um ein Zeichen „gegen das Vergessen“ zu setzen: auf den kommenden Sonntag, 27. Januar, den bundesweit gesetzlich verankerten „Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“.

Sonnenlichtspiele-Vorstandsmitglied Martin Bohn, der für die Film-Disposition zuständig zeichnet und auch beruflich mit der Materie zu tun hat, konnte für die Veranstaltung, die um 18 Uhr im Kino beginnt, den leitenden Oberstaatsanwalt Jens Rommel, Chef der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen, gewinnen. Auch Siegfried Hubele von der KZ-Gedenkstätte Hessental habe sein Kommen zugesagt.

Die beiden Gäste werden vor dem Film eine kurze Einführung geben und auch Fragen der Kinobesucher beantworten. Thematisiert wird dabei auch die Frage, warum mehr als 70 Jahre nachKriegsende gegen noch lebende Angehörige des NS-Regimes ­weiterhin ermittelt wird. Jens Rommel hatte im Dezember zur Feier des 60-jährigen Bestehens der „Zentralen Stelle“ eine Antwort geliefert: „Mord verjährt nicht!“