Tischtennis „Riesenerfolg“ rückt näher

Untergröningen / Petra Henninger

Die Damen II und III des TSV Untergröningen schafften im vergangenen Sommer den Aufstieg in die Verbands- und Landesklasse – zudem tritt in der Bezirksklasse eine vierte Mannschaft an, während die Damen I in der Verbandsliga an den Platten stehen. Die Kochertäler verfolgten mit diesem „Angebot“ über mehrere Spielklassen das Ziel, Nachwuchsspielern den Einstieg beziehungsweise den Übergang in den Erwachsenensport zu ermöglichen.

Bei dieser Ausgangslage war schon vor dem Saisonstart klar, dass die Erwartungen bezüglich des Abschneidens in der Tabelle nicht so hoch sein konnten. „Für die Damen II und III kann es nur um den Klassenerhalt gehen, da beide Teams als Aufsteiger neu in ihren Spielklassen an den Start gehen“, hieß es vor Rundenbeginn bei den Verantwortlichen des TSV Untergröningen. Man sei aber „guter Dinge“. Der TSV schob dann aber gleich nach: „Sollten wir in der Verbandsklasse und Landesklasse am Ende den Klassenerhalt schaffen, dann wäre das ein Riesenerfolg.“

Mit dem 8:4-Heimsieg gegen Wangen verschafften sich die Damen II nun Luft im Abstiegskampf in der Verbandsklasse Süd und ein Zwei-Punkte-Polster auf die Abstiegsränge. Wichtig waren dabei die starken Doppel: Laura Henninger/Cristina Krauß und Petra Henninger/Anja Reiner sorgten für eine 2:0-Führung. Die beruhigte sichtlich die Nerven. Über die Zwischenstände von 4:2 und 7:3 sorgte Laura Henninger vollends für den Siegpunkt der Kochertälerinnen. Ein Zähler gegen Schwenningen sollte nun folgen.

Die dritte Garde des TSV Untergröningen landet ihren nächsten Erfolg in der Landesklasse. Gegen Rammingen gewannen die Kochertälerinnen auch dank einer diesmal starken Doppelvorstellung souverän mit 8:3. Den abschließenden Punkt holte Carola Mangold. Gegen die Nummer 1 der Gäste lief es bei dem Untergröninger „Trainingswunder” immer besser, wie auch beim Team, das jetzt zehn Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz hat.