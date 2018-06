Resümee „Punktlandung“ hingelegt

Aalen / Richard Färber

Der Ostalbkreis hat jetzt seinen Geschäftsbericht für die Jahre 2016 und 2017 vorgelegt. Er enthält die wichtigsten kreispolitischen Ereignisse sowie alle relevanten Daten und Fakten. Die Kreisverwaltung zieht insgesamt ein positives Resümee: der Ostalbkreis steht gut da, liegt im Ranking der wirtschaftlich erfolgreichsten Regionen der Republik auf Platz 14 und hat auch seine Finanzen im Griff. Dank der positiven Entwicklung der Steuereinnahmen habe man wieder eine „Punktlandung“ erzielt, freut sich Ostalb-Landrat Klaus Pavel.

Dabei gab’s durchaus ungünstige Entwicklungen: Der Zuschussbedarf für den ÖPNV und die Schülerbeförderung ist um drei Millionen Euro gestiegen, zudem fiel das Defizit der Ostalb-­Kliniken höher aus als geplant. Der zusätzliche Kapitalbedarf konnte mit Haushaltsmitteln gedeckt werden. Die drei kreiseigenen Kliniken wurden in eine selbstständige, gemeinnützige kommunale Anstalt überführt und neu strukturiert. Die „Kliniken Ostalb“ sollen nun wieder ausgeglichene Ergebnisse erzielen.

Enorme Summen wurden auch in den Breitbandausbau gesteckt. Für sein kreisweites „Backbone“-Netz erhielt der Ostalbkreis im Jahr 2017 weitere 4,8 Millionen Euro vom Land Baden-Württemberg; die Gemeinden wurden mit 3,9 Millionen Euro gefördert; im September unterzeichnete die NetCom BW GmbH den Netzbetriebsvertrag. Auch der Fachkräftemangel hat den Landkreis beschäftigt. Sämtliche beruflichen Schulzentren haben zwischenzeitlich Kooperationsvereinbarungen mit allgemeinbildenden Schulen getroffen. Informations- und Beratungsangebote sollen Jugendlichen bei der Entscheidung über ihr künftiges Berufsleben unterstützen. Hinzu kommen Ausbildungs- und Studienmessen und die jährliche Bildungskonferenz.

All diese Angebote richten sich selbstredend auch an junge Migrantinnen und Migranten. Dabei ist die Zahl der Flüchtlinge mittlerweile stark zurückgegangen. Von den ursprünglich 70 Unterkünften konnten 34 aufgegeben werden. Weil aber auch darüber hinaus Bedarf an sozialem Wohnraum besteht, hat der Ostalbkreis ein Onlineportal freigeschaltet, auf dem Wohnungseigentümer dem Landkreis Vermietungsangebote machen können. Der Ostalbkreis wird auch selbst bauen: Auf dem 16 000 Quadratmeter großen Union-Areal in Aalen ist der Neubau eines zweiten Verwaltungsstandortes vorgesehen. Der Kreis bereitet zusammen mit der Stadt Aalen einen Ideen- und Realisierungswettbewerb vor. Die bestehenden Gebäude sind inzwischen geräumt, mit dem Abbruch soll noch 2018 begonnen werden.

Info Der 220 Seiten umfassende Geschäftsbericht kann bei der Pressestelle des Landratsamts Ostalbkreis (Telefon: 0 73 61 / 5 03-12 11, E-Mail pressestelle@ostalbkreis.de) angefordert werden und ist außerdem unter www.ostalbkreis.de in der Rubrik Online-Service/Download/Elektronische Publikationen zum Download eingestellt. Auch die Geschäftsberichte der Vorjahre können hier als PDF-Datei abgerufen werden.