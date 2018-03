Schüleraustausch „Nicht so streng wie bei uns“

Gaildorf / Hans Buchhofer

Gleich zwei Klassen aus einem anderen Land zu beherbergen, Gastfamilien zu finden und auch noch ein ansprechendes Programm zu bieten – das hatte den Lehrerinnen und Lehrern des Schenk-von-Limpurg-Gymnasiums einiges Kopfzerbrechen bereitet. Doch die vergangenen Tage vergingen für Acht- und Neuntklässler der beiden Schulen wie im Flug, und es gab so gut wie keine Probleme, wie Jutta Seyllan-Bornschein betonte, die zusammen mit ihrem Kollegen Markus Röder für den Austausch verantwortlich zeichnete.

Bei der Verabschiedung im Atrium des Gymnasiums dankte Schulleiterin Angela Rücker vor allem den Eltern für ihre Gastfreundschaft. Der Dank galt auch dafür, dass die Familien mit ihren jugendlichen Gästen am Wochenende viel unternommen haben, sei es mit Besuchen in Hall oder Stuttgart, bei gemeinsamen Events oder auch beim abendlichen Zusammensitzen.

Mit der Konversation ging es einigermaßen, aber dafür können solche Begegnungen wieder neues Interesse an der jeweiligen Sprache wecken. Ohne die Bürgerstiftung wären solche Events wohl kaum möglich, und mit dem Austausch mit Mirebeau haben sich schon ganze Schülergenerationen kennengelernt.

Lob für die Schwabenküche

Auch Jutta Seyllan-Bornschein war glücklich, dass alles so reibungslos geklappt hat. Und vor allem, weil es den französischen Schülerinnen und Schülern so gut gefallen hat. Dies bestätigte auch Lea Marceaux, die bei Lara Klenk in Gschwend zu Gast war: „Alles war sehr gut, das schwäbische Essen hat mir geschmeckt, und am Gaildorfer Gymnasium geht es nicht so streng zu wie bei uns in Mirebeau.“ Heimweh hatte sie nicht, „und am besten haben mir die Aktivitäten gefallen“.

Auch bei Familie Hölldampf in Gaildorf waren mit Mátheo und Gabin gleich zwei Schüler zu Gast – bei Jonas und Elias. Alle vier nächtigten in einem Zimmer, waren in Hall mit anderen Schülern und auch im Schenkenseebad und feierten noch eine große Party zum Abschluss. Beim Abschied am Donnerstag im Atrium wurden noch die letzten Infos ausgetauscht – und das leckere Buffet genossen.

Auch die vier Pädagogen aus Mirebeau waren begeistert, von dem, was sie erlebt hatten: Na­thalie Py, Corinne Hammel, Alexia Thivaut und Sébastien Guyot. Im kommenden Jahr folgt nun der „Rückbesuch“ in Mirebeau.