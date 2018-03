Kirche „Nach dem Pfarrplan ist vor dem Pfarrplan“

Gschwend / Andreas Balko

Der evangelische Kirchenbezirk Gaildorf hat auf seiner Frühjahrssynode eine Einigung bei den Streichungen von Pfarrstellen gefunden, die der Pfarrplan vorschreibt. Damit sind die Aufgaben zwar noch längst nicht erledigt, aber es ist auch wieder Raum, um sich mit anderen Herausforderungen zu befassen.

Nach einem gemeinsamen Gottesdienst in der Gschwender Kirche versammelten sich die Abgeordneten der Bezirksgemeinden im dortigen Gemeindehaus zu den Beratungen. Bürgermeister Christoph Hald stellte den Synodalen die bürgerliche Gemeinde Gschwend vor und nutzte die Gelegenheit, auf den Pfarrplan einzugehen. Er wolle sich nicht in Kirchendinge einmischen, bitte die Synode jedoch, die Kirchengemeinden Gschwend und Frickenhofen von Einsparungen zu verschonen. Die bürgerliche Gemeinde Gschwend mit 5000 Einwohnern, die sich auf 85 Wohnplätze verteilen, sei eine wachsende Gemeinde. Auch sei in Zukunft mit dem Zuzug von weiteren jungen Menschen zu rechnen.

Für die Diskussion des Pfarrplanes war in der Tagesordnung dann auch eine ganze Stunde vorgesehen. Die evangelische Landeskirche Württemberg hat dem hiesigen Kirchenbezirk bis zum Jahr 2024 eine Reduktion um 2,25 Pfarrstellen verordnet. Der Strukturausschuss, dem Vertreter aus allen Gemeinden angehören, hat sich nach den Diskussionen in der letzten Herbstsynode noch einmal intensiv mit der Frage befasst, bei welchen Gemeinden die Kürzungsvorgaben umgesetzt werden sollen.

Auf der Synode brachte der Ausschuss folgenden Vorschlag zur Abstimmung ein: Die bislang hundertprozentige Pfarrstelle in Frickenhofen soll auf 75 Prozent reduziert werden. Um die im Blick auf die Besetzungschancen problematische Dreiviertelstelle zu vermeiden, wurde beim Strukturausschuss der Landessynode ein Antrag gestellt, auf 25 Prozent bei den Kürzungsvorgaben zu verzichten. Über diesen Antrag ist noch nicht entschieden.

Umsetzung beim Pfarrerwechsel

Die Kirchengemeinde Münster soll künftig statt über eine ganze nur noch über eine halbe Pfarrstelle verfügen. Ebenfalls um 50 Prozent gekürzt wird die Stelle des Pfarrers beziehungsweise der Pfarrerin zur Dienstaushilfe beim Dekan. Obersontheim und Untersontheim werden nur noch über eine Pfarrstelle in Obersontheim versorgt. Die Pfarrstelle in Geifertshofen soll Obersontheim dafür in Bühlertann entlasten.

In der Regel werden die Reduzierungen beim Wechsel des Pfarrers beziehungsweise der Pfarrerin umgesetzt. Dieser Vorschlag des Pfarrplansonderausschusses fand mit 26 Stimmen, sechs Gegenstimmen und drei Enthaltungen eine klare Mehrheit.

Des Weiteren beschloss das Gremium einstimmig, dass die Distrikte neu geordnet werden sollen. Statt fünf Distrikte soll es künftig nur noch drei geben. Dies soll eine bessere Zusammenarbeit der Bezirksgemeinden ermöglichen. Ohne verstärkte Kooperationen seien die Herausforderungen des Pfarrplans nicht zu meistern, betonten Ralph Schöder als erster Vorsitzender der Synode und Dekan Altenmüller.

Unter dem Motto „Nach dem Pfarrplan ist vor dem Pfarrplan“ brachte Pfarrer Achim Ehring für seine Kirchengemeinde Frickenhofen einen Antrag ein. Man möge bis zur Herbstsynode die Landeskirche per Brief auffordern, sich verstärkt um Pfarrernachwuchs zu bemühen, alternative Zugänge zum Pfarrberuf auszubauen und den Pfarrberuf attraktiver zu machen. Ohne solche verstärkten Anstrengungen befürchtet man in Frickenhofen beim Pfarrplan 2030 Einsparungen, die das Gefüge der Kirche nachhaltig beeinträchtigen.

Gegen diesen Antrag wandte Dekan Uwe Altenmüller ein, dass der Pfarrplan primär durch den Rückgang an Gemeindegliedern notwendig sei und nicht aufgrund von mangelndem Nachwuchs. „Wir haben so viel Nachwuchs, wie wir brauchen“, meinte er entschieden.

Dennoch schloss sich die Synode bei zwei Gegenstimmen und fünf Enthaltungen mit beeindruckender Mehrheit dem Antrag der Kirchengemeinde Frickenhofen an.