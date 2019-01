Etat „Müssen aufs Sparen aus sein“

Next

Die Rathäuser Sulzbach und Laufen bekommen eine neue EDV. Im Haushalt für dieses Jahr ist zudem Geld für die Teilsanierung der Stephan-­Keck-Halle eingeplant, für die Breitbandversorgung und den Tausch der Wasserleitung in der Eisbachstraße. © Foto: Symbolfoto: dpa

Sulzbach-Laufen / Brigitte Hofmann

Insgesamt 166 Seiten stark, das Deckblatt in frühlingshaftem Grün. Für das Mammutwerk Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Sulzbach-Laufen bekam Kämmerin Natascha Beißwenger in der Gemeinderatssitzung von Bürgermeister Markus Bock ein dickes Lob und ein Dankeschön. Im Schnelldurchgang erläuterte er die wichtigsten Punkte. Bis zur nächsten Sitzung im Februar haben die Räte Zeit, sich einen detaillierten Überblick über kommunale Schulden, Vermögen und finanzielle Entwicklungen zu verschaffen.

Weil besonders die Einnahmen aus der Gewerbesteuer Schwankungen unterliegen, müsse man aufs Sparen aus sein, bekräftigte der Bürgermeister. Die Zahlen sagen aus, dass im Ergebnishaushalt 2019 ordentliche Erträge von 7,560 Millionen Euro ordentlichen Aufwendungen von 8,012 Millionen Euro gegenüberstehen und somit 451 670 Euro fehlen werden. Im Finanzhaushalt stehen Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit von 7,049 Millionen Euro Auszahlungen von 6,850 Millionen Euro gegenüber. Daraus errechnet sich ein Finanzierungsmittelüberschuss von 198 790 Euro.

Kreditaufnahme nicht nötig

Die Investitionen sind mit 2,522 Millionen Euro, die Veräußerungen von Grundstücken mit 650 400 Euro angesetzt. Die Tilgung der Kredite schlägt mit 249 500 Euro zu Buche. Am Ende der Auflistung steht ein Minusbetrag von 1,922 Millionen Euro. Markus Bock bedauerte, dass kein ausgeglichener Haushalt zustande kam. Eine Kreditaufnahme sei dennoch nicht erforderlich, beruhigte er. Der Fehlbetrag könne den liquiden Mitteln entnommen werden. Die betrugen zum Jahresende 2018 rund 3,5 Millionen Euro.

Auswirkung auf die Zahlen hätten die guten Gewerbesteuereinnahmen der Jahre 2017 und 2018, welche in diesem und im nächsten Jahr die Kreisumlagen steigen und die Zuweisungen sinken ließen, erklärte Markus Bock. Anvisiert ist zum Jahresende 2019 ein Schuldenstand von rund zwei Millionen Euro.

Die Einwohnerzahl von 2519 zugrunde gelegt, errechnete sich die Pro-Kopf-Verschuldung zur Mitte des Jahres 2018 mit 913 Euro, 2019 werden es voraussichtlich 814 Euro sein. Damit sei man zwar noch nicht in der Wohlfühlzone, so Bock, wohl aber bahne sich Entspannung an.

Auf der Liste der Investitionen stehen der Austausch der EDV im Rathaus und die Einführung neuer Software, ein Visualizer, ein Beamer und die Erweiterung der EDV für die Schule, Grundstückserwerb, Bauhoffahrzeuge, Mobiliar und die Teilsanierung der Stephan-Keck-Halle, die Breitbandversorgung, das Wanderleitsystem, der Wasserleitungstausch in der Eisbachstraße, Umbauten im Adlergebäude, um die kostenträchtigsten Posten zu nennen. In der nächsten Sitzung wird der Etat abschließend beraten.