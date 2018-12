Auftritt „Morblus“ brennt Feuerwerk im Häberlen ab

Gaildorf / Werner Schmidt

Rob Mo kommt klangvoll englisch daher und erinnert akustisch ein wenig an Rob Roy, ein Film und ein Buch über einen schottischen Adligen des 18. Jahrhunderts. Dennoch ist Rob Mo ein Vollblut-Italiener. Roberto Morbioli, geboren in Verona, der Stadt von Romeo und Julia, brannte am Samstag im Häberlen ein musikalisches Feuerwerk ab.

Seit mehr als 25 Jahren ist Rob Mo mit seiner Formation „Morblus“ unterwegs. „Morblus“ – zusammengesetzt aus der ersten Silbe von Morbiolis Nachnamen und Blues – erhält akustisch eine weitere Bedeutung, klingt der Name doch nach „more Blues“. Und tatsächlich lautete der ursprüngliche Bandname „Morblues“, bis Morbioli irgendwann das e aus dem Namen strich.

Karten schon lange ausverkauft

Schon lange vor dem Konzert waren die Karten ausverkauft. Als das Quintett mit Rob Mo (Gitarre, Gesang), Stefano Dallaporta (Bass), Sergio Ratti (Schlagzeug) und den Bläsern Tommy Schneller (Saxophon) und Gary Winters (Trompete) die Bühne betrat, hatte es das Publikum auch schon im Griff. Da störten auch die anfänglichen technischen Probleme nicht, deretwegen der Gesang Morbiolis nicht so richtig rüberkam. Richtig ausgesteuert war das anschließend kein Problem.

Musikalisch war das eine Reise durch den Blues: Ob Michael Johnson‘s „Crying shame“ oder „I believe to my soul“ von Ray Charles, „Down in Mississippi“ von Sugarland, unterlegt von „Black Cat Bone“ – man durfte sich ein wenig fühlen wie Huckleberry Finn und Tom Sawyer. Weit weg von zuhause, vom stressigen Alltag und dem Weihnachtsgedudel überall.

Roberto Morbioli entstammt einer Musikerfamilie und hatte daher auch schon früh Kontakt mit der Szene. Auch wenn er erst mit 15 anfing Gitarre zu spielen, entdeckte er den Blues als inspirierende Musik bald danach. Einige Jahre tingelte er in der italienischen Musikszene, nahm 1987 seine erste CD „From Madagascar to Chicago” mit der „Tao Ravao Blues Band“ auf. Damals spielte er Bass.

Von 1991 an ging er eigene Wege und gründete seine Band – eben „Morblus“, mit der er seither erfolgreich tourt. Mit ihrem speziellen Sound aus Blues, Soul und Rhythm and Blues gewann die Band Anerkennung. Sei es in Europa oder in der Wiege des Blues, in den USA. Regelmäßig spielt Rob Mo in BB King‘s Blues Club in Memphis. Was ihm durch ein Arbeitsvisum ermöglich wird, dass er als Musiker 2010 erhielt. Weil aber so kurz vor Weihnachten Gaildorf näher an seiner Heimatstadt Verona liegt als Memphis, gab es für Roberto Morbioli einen Weihnachtsblues-Zwischenstopp im Häberlen.