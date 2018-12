Heiligabend „Lass es Weihnachten werden!“

Die Stadtkirche an Heiligabend. Dekan Uwe Altenmüller erinnert an aktuelle Bezüge der Weihnachtsgeschichte. © Foto: Fotos: Klaus Michael Oßwald

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

Verstummt ist an diesem Abend der Lärm des langsam nachlassenden Verkehrs in der Gaildorfer Innenstadt. Schwach ist das Rauschen des noch Hochwasser führenden Kochers zu vernehmen, als sich die Pforte der evangelischen Stadtkirche schließt. Orgelmusik begrüßt die Besucher der Christvesper, stimmt sie ein auf etwas, das „wirklich über alles Begreifen geht: Die Geburt eines Kindes soll die große Wendung aller Dinge herbeiführen, soll der ganzen Menschheit Heil und Erlösung bringen.“

Frieden und Gerechtigkeit

Dekan Uwe Altenmüller zitiert eingangs den von den Nazis ermordeten Theologen Dietrich Bonhoeffer (1906-1945): Von der Geburt eines Kindes sei die Rede, „nicht von der umwälzenden Tat eines starken Mannes, nicht von der kühnen Entdeckung eines Weisen, nicht von dem frommen Werk eines Heiligen“.

Es ist still in der Kirche, als der Dekan über das „Wunder dieser Heiligen Nacht“ spricht und die Gläubigen zwischen den Klängen des Posaunenchores die Weihnachtsgeschichte nach Lukas hören, die mit der Hoffnung beginnt, der Retter möge Frieden und Gerechtigkeit bringen. Altvertraute Worte, aber wie klingen sie in diesem Jahr?

Dekan Altenmüller erinnert zum Beispiel an diejenigen Menschen, die krank oder pflegebedürftig sind. Er nennt die Lage in den Kriegs- und Krisengebieten. Die Fremdenfeindlichkeit, wachsenden Antisemitismus. Die Flüchtlingsdramen und Naturkatastrophen, Leid, Dürre, Hunger.

Die biblische Metapher vom Volk, das im „Finstern“ wandelt – könne dieser Gedanke heute so übernommen werden? Gebe es nicht auch Dinge, die in Bewegung geraten sind? Uwe Altenmüller erinnert an die Spendenbereitschaft, an die vielen ehrenamtlich für andere Engagierten – und nicht zuletzt an den seit mehr als sieben Jahrzehnten währenden Frieden in Europa. Das seien gewiss Lichtpunkte, die aber allein die herrschende Dunkelheit nicht vertreiben können.

„Mitten unter uns Menschen“

Dennoch: „Es gibt dieses Licht, das die Finsternis vertreibt“, sagt Altenmüller, „Gott kommt uns ganz nahe.“ Gott – „das Unnahbare und Unbegreifliche ist vom Himmel herabgestiegen und Mensch geworden, mitten unter uns Menschen.“ Dies als Zeichen der Hoffnung in einer zerbrechlichen, geschundenen Welt.

In die Fürbitten des Abends sind alle Menschen einbezogen, auch diejenigen, die an Weihnachten arbeiten müssen oder Dienst tun zum Wohl der Allgemeinheit. Es geht um Frieden, Vertrauen und Zuversicht. Und um den wichtigsten Wunsch der Christnacht: „Lass es Weihnachten werden in unseren Herzen, in unserer Stadt, auf unserer Erde!“

Vor diesem Hintergrund bringt der Inhalt des gemeinsam gesungenen, vor 200 Jahren entstandenen Weihnachtsliedes „O du fröhliche“ im Telegrammstil auf den Punkt, um was es nicht nur in dieser Nacht geht: „Welt ging verloren, Christ ist geboren.“

Kurz vor dem Heimweg durch die festlich illuminierten Straßen der Innenstadt wünscht Dekan Altenmüller allen per Handschlag „frohe Weihnachten“.