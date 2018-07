Internet „Jetzt graben wir“

Gaildorf / rs

Nach Abschluss der Planungen gibt die Telekom den Startschuss: In Gaildorf werden nun 24 Kilometer Glasfaser verlegt für schnelles Internet. 4800 Haushalte sollen davon profitieren.

Das Internet wird schneller: Die Telekom hat mit der Ausbauplanung von Anschlüssen im Vorwahlbereich 07971 in Gaildorf begonnen. Los geht es mit den ersten Tiefbauarbeiten.

Insgesamt wird das Unternehmen rund 24 Kilometer Glasfaser verlegen und 19 Verteiler mit moderner Technik aufstellen. Vom Ausbau profitieren rund 4800 Haushalte. Im neuen Netz sind telefonieren, surfen und fernsehen gleichzeitig möglich. Das gilt auch für Musik- und Video-Streaming oder das Speichern in der Cloud. Das maximale Tempo beim Herunterladen steigt auf bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s) und beim Hochladen auf bis zu 40 MBit/s.

„Ich freue mich, dass die Arbeiten in Gaildorf nun starten“, ist Bürgermeister Frank Zimmermann erleichtert. Schnelle Internetverbindungen seien „aus dem Leben unserer Bürger nicht mehr wegzudenken – privat und geschäftlich. Sie sind ein wichtiger digitaler Standortvorteil.“

„Die Planungen sind abgeschlossen, jetzt graben wir“, sagt Alexander Ostertag, Regionalmanager der Deutschen Telekom. Man werde die Beeinträchtigungen für die Anwohner „so gering wie möglich“ halten. Dabei werde „in überschaubaren Bauabschnitten“ vorgegangen.

Zwischen der örtlichen Vermittlungsstelle und dem Verteiler am Straßenrand verlegt die Telekom nun Glasfaserkabel. Das erhöht das Tempo der Datenübertragung deutlich. Die grauen Kästen am Straßenrand werden zu Mini-Vermittlungsstellen umgebaut. Hier wandelt sich das Lichtsignal in ein elektrisches Signal. Von dort geht es über das bestehende Netz zum Anschluss des Kunden. Bei der Übertragung wird eine Technik eingesetzt, die elektromagnetische Störungen beseitigt. Dadurch werden höhere Bandbreiten erreicht.

Info Die Telekom will dieses Jahr rund 60 000 Kilometer Glasfaser bauen. Ein Kilometer kostet etwa 80 000 Euro. Ende 2018 misst das Glasfasernetz der Telekom über 500 000 Kilometer.