Kammermusik „In den Klängen schwingen andere Sphären mit“

Murrhardt / Elisabeth Klaper

Die Zeit bildete den thematischen Schwerpunkt im Programm eines außergewöhnlichen Konzerts in der Walterichstadt. Mitglieder des Boccherini-Sextetts interpretierten in der seltenen Quintett-Besetzung mit zwei Violoncelli die „Pavane Couleur du Temps“ des Schweizers Frank Martin und Franz Schuberts Streichquintett C-Dur.

Die Kombination der impressionistischen mit der frühromantischen Komposition ergebe Sinn: „In beiden spielt die Zeit eine bedeutende Rolle“, erläuterte Bertram Schade, Mitbegründer des renommierten Sextetts. Martins Werk strahle die große Ruhe eines langsamen Flusses aus, nur der mittlere Teil sei stärker bewegt. In Schuberts Quintett „scheint die Zeit stillzustehen in den unendlich langen melodisch-harmonischen Bögen. Dadurch entsteht bei Musikern und Zuhörern ein völlig anderes Raum-Zeit-Gefühl und schwingen andere Sphären mit“, verdeutlichte der Violinist und Dirigent.

Mit spürbar großem Musiziervergnügen interagierten Bertram Schade und Julia Glocke (Violinen), Constanze Knapp (Viola), Irene Genal und Regine Friederich (Violoncelli) in vollendeter Harmonie vor nur elf Zuhörern im Heinrich-von-Zügel-Saal. Trotz dieser enttäuschend geringen Publikumsresonanz spielten die Profi-Kammermusiker voller Hingabe mit höchster Konzentration und Empathie, wobei sie geradezu zärtlich über die Saiten ihrer Instrumente strichen. So kamen die vielfältigen Klangfacetten und liedhaften Melodien, filigranen Figurationen und tänzerisch beschwingten Rhythmen wunderschön zur Entfaltung. Ebenso die Bandbreite der Stimmungen, die von fröhlichen Volkslied-Motiven über sehnsuchtsvoll schwebende Kantilenen bis zu schwermütigen und düsteren, aufgewühlten und unheimlich wirkenden Momenten reichte.

Vielschichtige Harmonik

1920 komponierte Frank Martin die „Pavane Couleur du Temps“. Die Pavane ist ein langsamer, zeremonieller Schreittanz der Renaissance. „Farben der Zeit“ war ein klangschönes Beispiel für Martins bezaubernd lyrische Musik, die wie Gesang mit langem Atem wirkt, der sich in die Weite und in die Tiefe erstreckt. Darin prägen noch vielschichtige spätromantische Harmonik und nuancenreiche impressionistische Klangfarben Martins Kompositionsstil. Das Werk bezieht sich auf das Märchen eines barocken Dichters und klang wie eine gefühlvolle Melodie aus uralten Zeiten, deren Töne langsam fließend bis in die Gegenwart vordringen.

Franz Schubert schuf sein einziges Streichquintett C-Dur (Deutsch-Verzeichnis 956) mit zwei Violoncelli als kammermusikalisches Spätwerk zwei Monate vor seinem Tod 1828. Darin vereinte er entrückte Klangschönheit mit wunderschöner Melodik, aber auch leiser Traurigkeit und dramatisch-düsteren Kontrasten in sinfonischer Form. Mit Verve, höchster Detailgenauigkeit und herrlichen Kantilenen interpretierten die Künstler dieses geniale Quintett, das die Illusion des ersehnten Glücks und die fatale Erkenntnis der miserablen Wirklichkeit des Komponisten bestimmen.

Die Musiker quittierten den starken Applaus der Zuhörer mit einer reizenden Zugabe: Anmutig boten sie das an eine Serenade erinnernde „Lyrische Andante“ von Max Reger dar.