Gaildorf „Immer die neuesten Schlager“

Ein historischer Akt und eine wichtige Weichenstellung für die Kulturszene der Stadt Gaildorf: Der frisch aus der Taufe gehobene Kinoverein Sonnenlichtspiele eröffnet am 3. Oktober 2003 das von der Familie Langanke gegründete Kino neu. Am Rednerpult der Gründungsvorsitzende des Vereins, Martin Zecha. © Foto: Richard Färber

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

Rudolf Rolf Paulitsch aus Herrenberg erinnert sich gern an die Anfangsjahre der Gaildorfer Sonnenlichtspiele, wo er viel Zeit verbracht hat. Und er ist froh, dass der Kinovereins die Einrichtung erhält.

Tragisch endet die schwedische Liebesgeschichte, die ab 1952 auch über die Leinwände deutscher Kinos flimmerte. Daran erinnert sich Schreinermeister Rudolf Rolf Paulitsch (83) aus Herrenberg deswegen noch gut, weil es einer der ersten großen Filme war, die er in den Gaildorfer Sonnenlichtspielen gesehen hat: „Sie tanzte nur einen Sommer“ mit Ulla Jacobsson und Folke Sundquist in den Hauptrollen.

Auch wenn er seit gut einem halben Jahrhundert nicht mehr im Limpurger Land daheim ist, freue er sich sehr, „dass es das Kino in Gaildorf noch gibt“, sagt er. Denn mit dem nun 70 Jahre alt gewordenen kleinen, aber feinen „Lichtspielhaus“ verbindet er viele Erinnerungen an seine Zeit als Jugendlicher und junger Erwachsener. In Ottendorf aufgewachsen und in Eutendorf in die Schreinerlehre gegangen, zählte Rudolf Paulitsch bald zu den Stammgästen des bis 2003 von der Familie Langanke betriebenen Kinos in der Karlstraße.

„Wir hatten ja keinen Fernseher“

Dass es die Sonnenlichtspiele heute noch gibt, ist den vielen Ehrenamtlichen des gleichnamigen, vor 15 Jahren aus der Taufe gehobenen Vereins zu verdanken. Dessen Aktivitäten, die mit Programm-Abenden und Open-Air-Kino längst über den regulären Kinobetrieb hinausgehen, verfolgt Rudolf Paulitsch mit großem Interesse und vor allem mit Freude – aus der Ferne zwar, aber regelmäßig in der Online-Ausgabe der Rundschau.

„Zum Julius ins Bräuhaus“

Jedes Wochenende, berichtet Rudolf Paulitsch, sei er damals ins Kino gegangen, „wir hatten ja keinen Fernseher“. Meist fuhren er und seine Freunde mit dem Fahrrad oder mit dem Zug von Ottendorf nach Gaildorf. Nach der Vorstellung ging es dann „zum Julius ins Bräuhaus“. Und nicht selten habe man auf dem Heimweg eine zusätzliche Station eingelegt und im damaligen Café Mohrenköpfle noch ein Bier getrunken, schmunzelt er.

Anfang der 1960er-Jahre, inzwischen verheiratet, verdingte sich Paulitsch als Wirker in der ARWA-Strumpffabrik in Unterrot. Nun in der dortigen Werkssiedlung zu Hause, bestimmte das Gaildorfer Kino weiterhin einen Teil der Wochenendfreizeit. Gemeinsam mit zwei befreundeten Ehepaaren ging es jeden Samstag mangels einer Busverbindung zu Fuß nach Gaildorf. Sein Freund Wolfgang Beinlich hatte sich damals als Filmvorführer in den Sonnenlichtspielen engagiert – „und ich habe die Musik zur Vorschau mitgebracht, aufgenommen aus dem Radio mit einem Uher-Tonbandgerät“. Daran denke er gerne zurück. „Wir hatten immer die neuesten Schlager.“

Abschied vom Limpurger Land

Nach acht Jahren in Unterrot – in dieser Zeit arbeitete Rudolf Paulitsch auch als Fensterbauer bei Hägele und später als Schreiner bei der Süschala in Gaildorf – nahte der Abschied vom Limpurger Land. Nach der Meisterprüfung erhielt er eine Stelle im Schwarzwald, wechselte später nach Holzgerlingen und wurde schließlich Betriebsleiter eines Küchenmöbelherstellers. Zehn Jahre später wagte er den Schritt in die Selbstständigkeit und ließ sich mit seiner Familie in Herrenberg nieder. Das kleine Gaildorfer Kino hat ihn in all den Jahren nie losgelassen.

Seit 15 Jahren engagiert

Dass es nach wie vor „Kino in Gaildorf“ gibt, dafür kämpfen seit 15 Jahren Dutzende Ehrenamtliche aus allen Teilen des Limpurger Landes im Verein Sonnenlichtspiele. Und die wollen nun im Oktober kurz innehalten und ein wenig feiern.