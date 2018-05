Oberrot „Guter Botschafter der Gemeinde“

Oberrot / Andreas Balko

Im Teilort Wolfenbrück zieht der Männergesangverein Oberrot Bilanz.

Es sei „wieder allerhand los“ gewesen im Männergesangverein Oberrot. Mit diesen Worten fasste Helmut Bürk, erster Vorsitzender des Vereins, in seiner Begrüßung das vergangene Jahr zusammen. In der Tat beschrieb der Chronist Helmut Klenk in seinem Bericht den zahlreichen Anwesenden ein außerordentlich reiches Vereinsleben.

Der Männergesangverein hat im zurückliegenden Berichtsjahr insgesamt 30 Auftritte absolviert. Die Sänger wirkten bei Veranstaltungen der Gemeinde Oberrot mit, bei Gottesdiensten und bei Festen befreundeter Vereine. Zwei Höhepunkte waren das Gemeinschaftskonzert mit dem Oberroter Musikverein und den „Red Valleys“ in der Bonifa- tius-Kirche und das Kornbergfest.

„Wir sind leistungsfähig“

Die Sänger begleiteten Kameraden auf ihrem Lebenslauf, indem sie runde Geburtstage mitfeierten und Trauerfeiern mitgestalteten. Miteinander unternahm man Besenfahrten und Ausflüge. Singen und Kameradschaft sind die zwei großen Antriebsfedern des Ve- reins, wie im Bericht des Chronisten deutlich wurde.

Barbara Geist, die den Verein dirigiert, stellte erfreut fest, dass sie sich nicht mehr „als Neue“ vorkommt. Sie zeigte sich zufrieden mit dem Probenbesuch und meinte: „Wir lernen langsam, aber wir sind leistungsfähig!“ Helmut Bürk dankte der Dirigentin und dem Vizedirigenten Wolfgang Bauer für die gute Zusammenarbeit.

Der Verein hat im letzten Jahr zwar etwas mehr Geld ausgegeben, als er eingenommen hat, braucht sich nach dem Bericht von Kassier Michael Henninger aber keine finanziellen Sorgen zu machen. Man verfügt über gute Rücklagen, und die Vereinsbeiträge verzeichnen ein kräftiges Plus. Gemeinderat und stellvertretender Bürgermeister Klaus Kübler las den Bericht der Kassenprüfer Manfred Dietrich und Petra Walch vor, die am Abend der Generalversammlung nicht anwesend sein konnten. Der Prüfbericht bescheinigte dem Kassier eine vorbildliche Buchführung. Somit fiel es Klaus Kübler nicht schwer, die Entlastung herbeizuführen, die denn auch einstimmig erfolgte.

Bei den Wahlen ergab sich folgendes Bild: Helmut Bürk bleibt erster Vorsitzender, kündigte aber an, dass er nach Ablauf der neuen zweijährigen Amtszeit sein Amt abgeben will. Im Amt des zweiten Vorsitzenden folgt Andreas Walz auf Jens Gudehus, der nicht mehr kandidierte. Das Amt des Schriftführers übernimmt Hans Peter Schmidt von Helmut Reinhardt, der diese Tätigkeit nach vielen Jahren abgab. Als Beisitzer tritt Klaus Setzer an die Stelle von Fritz Hägele, der sein Amt in die Hände eines Jüngeren geben wollte.

„Oberrot kann stolz sein“

In seinem Grußwort als stellvertretender Bürgermeister bezeichnete Klaus Kübler den Männergesangverein als „guten Botschafter der Gemeinde“, der einen wichtigen Beitrag zum kulturellen Leben leiste. „Oberrot kann stolz sein auf den Männergesangverein.“

Zum Leidwesen der Führungsschaft ist es dem Verein zwar nicht gelungen, weitere Sänger für den Chor dazu zu gewinnen, aber man richtet den Blick doch optimistisch auf die nächsten Projekte. Im September steht wieder das traditionelle Kornbergfest an, und Ende Oktober wird es einen Konzertabend mit dem Männergesangverein geben. Barbara Geist meinte mit dem Blick auf das Konzert: „Am Dienstag ist Chorstunde. Und da geht es zur Sache!“.