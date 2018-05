Bühne „Global Player“ mit dem Theater Lindenhof

Schwäbisch Gmünd / swp

Im Fokus steht ein mittelständisches Unternehmen in Zeiten der Globalisierung: Der schwäbische Familienbetrieb „Bogenschütz & Söhne“ baut seit Generationen zuverlässige Textilmaschinen.

Aber seit einiger Zeit bleiben die Aufträge aus. Michael Bogenschütz, Geschäftsführer in vierter Generation, versucht alle Möglichkeiten auszuloten und führt Auftragsverhandlungen mit einer chinesischen Firma. Doch Senior-Chef Paul Bogenschütz pocht auf die Fortführung seiner Aufbauarbeit nach dem Krieg und will, als Sicherheit für neue Firmenkredite, die Privathäuser aller Familienangehörigen an die Bank geben. Zum 95. Geburtstag des Firmengründers treffen alle Familienmitglieder in der Unternehmervilla aufeinander – die in Berlin mit Yoga-Studios erfolgreiche Tochter Marlies, der abtrünnige Aussteiger-Sohn Manfred aus Jamaika, der Facharbeiter Kleinmann und Agnieschka, die polnische Hilfskraft, um deren Unterstützung Paul Bogenschütz buhlt. Ob er wohl eine Lösung findet?

Der in Hechingen geborene und heute in Berlin lebende Regisseur Hannes Stöhr hat seinen erfolgreichen Kinofilm „Global Player – Wo wir sind isch vorne“ eigens für das Theater Lindenhof inszeniert. Nach der Premiere im März lobten begeisterte Stimmen: „Humor und Tiefgang, eine fein erzählte Tragikomödie mit Regionalbezug, heutige Figuren, an denen auch Molière und Shakespeare ihre Freude gehabt hätten, und ein vor Spielfreude nur so strotzendes Darsteller-Ensemble machen den Theaterabend zum Genuss.“ Die Aufführung am Samstag, 5. Mai, im Gmünder Congress-Centrum Stadtgarten beginnt um 20 Uhr.

Info Eintrittskarten gibt es beim i-Punkt Schwäbisch Gmünd, Marktplatz 37/1, Telefon 07171/6034250 und online unter www.schwaebisch-gmuend.de (Rubrik „ausgehen“, Theater und Musiktheater).