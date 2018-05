Gaildorf Netzausbau: „Ganz so schlecht ist es hier nicht“

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

Serie zum Ausbau des Breitbandnetzes in Gaildorf (Teil 1): Die Stadt bemüht sich, in unterversorgten Bereichen Abhilfe zu schaffen. Parallel dazu kümmert sich der Landkreis Schwäbisch Hall um ein flächendeckendes Konzept.

Schnelles Internet – wer darauf Zugriff hat, weiß das zu schätzen. Gaildorf ist in der Versorgung längst kein unbeschriebenes Blatt mehr. Bürgermeister Frank Zimmermann ist sich jedoch darüber im Klaren, dass es nach wie vor „weiße Flecken“ gibt auf der Übersichtskarte. Und auch das: Mit dem Willen allein, eine hundertprozentige Versorgung – also die Anbindung eines jeden Haushalts – hinzubekommen, ist es nicht getan. Die Materie ist zu komplex, die Siedlungsstruktur ist es nicht weniger, und die unterschiedlichen Netzbetreiber lassen sich nicht ganz problemlos unter einen Hut bringen.

Überwiegend „ausreichend“

Den Ausbau der Breitbandversorgung hat sich die Stadtverwaltung als „Zukunftsthema“ denn auch auf ihre Fahnen geschrieben. Und verweist dabei – auch nach Kritik aus der Bevölkerung – auf entsprechende Bemühungen. Seit Jahren werde daran gearbeitet, die Versorgung zu verbessern und die Grundlagen dafür zu erarbeiten. Etwa durch das Verlegen von Leerrohren bei jeder Tiefbaumaßnahme, um Netzbetreibern die Anschlüsse zu ermöglichen.

Und es gibt eine Untersuchung des Planungsbüros Geodata, die bereits vor fünf Jahren im Auftrag der Stadt angestellt worden war, um den Versorgungszustand zu ermitteln. Das Ergebnis: Der „überwiegende Teil der Gaildorfer Haushalte“ verfüge über „eine derzeit noch ausreichende Versorgung“, und zwar mit Download-Geschwindigkeiten von 50 Mega-Bits pro Sekunde (Mbit/s). Doch es wurden auch Schwachstellen deutlich. Zum Beispiel weiß die Stadt von einer „deutlichen Unterversorgung“ etwa in Schönberg, im Gewerbegebiet Schönberger-/Daimlerstraße oder im Bereich St.-Kilian-/Oberdorfstraße in Eutendorf.

Um Verbesserungen zu erreichen, fehlten die entsprechenden Anschlüsse. Und für Gebiete, wo bereits 50 Mbit/s möglich sind, aber eine bessere Versorgung gewünscht ist, gibt es keine Fördermittel. Das heißt: Die Stadt muss Ausbaumaßnahmen entweder selber bezahlen oder schauen, dass ein Netzbetreiber das Ganze finanziert.

Ziel: Flächendeckend

Derzeit laufen die Bemühungen in zweierlei Richtungen: Es wird einerseits versucht, unterversorgte Bereiche an bestehende Breitbandnetze anzubinden, andererseits im Rahmen von Baumaßnahmen die künftige Glasfaserinfrastruktur „bis in die einzelnen Gebäude“ zu ermöglichen. Das städtische Engagement wird ergänzt durch Maßnahmen des Landkreises Schwäbisch Hall zur flächendeckenden Versorgung. Dazu hatte die Kreisverwaltung im Dezember vergangenen Jahres eine Planung in Auftrag gegeben, die ebenfalls den Anschluss jedes Gebäudes vorsieht.

Von dieser Planung werde auch Gaildorf profitieren, wie Heinz Kastenholz, Leiter des kreiseigenen Energiezentrums in Wolpertshausen, kürzlich dem Gemeinderat erläuterte. Diese Untersuchung soll im Herbst abgeschlossen sein. Eigene Planungsaufträge werden bis dahin auch auf dem Rathaus nicht für sinnvoll erachtet, weil sonst die Gefahr bestehe, dass dann doppelt geplant würde. Wo es jedoch „Problempunkte“ gebe, „lassen sich einzelne Teilbereiche sicher vorziehen“, heißt es dazu in einer Vorlage zur Ratssitzung.

Heinz Kastenholz, der mit der Situation in Gaildorf vertraut ist, brachte die Versorgung auf den Punkt: „Ganz so schlecht ist es hier nicht.“ In den Kernorten sieht er eine relativ gute Vernetzung, „extrem gut“ sogar dort, wo Unity Media die Haushalte versorge. Das Problem: Andere Gebiete würden dadurch abgehängt. Kastenholz nannte etwa Ottendorf und Eutendorf, wo die Versorgungslage derzeit nur dem entspreche, was das Telefonnetz hergebe: maximal 2 Mbit/s; in Winzenweiler oder Hägenau seien es 6 Mbit/s. Zahlen, die zum Handeln mahnen.