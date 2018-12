Stadtmarketing „Gaildorf hatte noch nie einen so schönen Weihnachtsmarkt“

Gaildorf / Cornelia Kaufhold

Anders als in den Vorjahren bekommt Bürgermeister Zimmermann beim Rundgang über den Weihnachtsmarkt diesmal keine Kritik zu hören.

Der Verkehr staut sich von der Eschenau in die Schloßstraße. Manuel Bentrup wird allmählich ungehalten. Sein Parkplatz ist belegt. Es dauert ein paar Minuten, ehe seine schweren Warmblutpferde Olga und Hera auf Zuruf seine Kutsche einparken können. Dann endlich kann sich der Stau auflösen. Geschäftig eilt Julian durch den Wald mit seinen sorgsam verpackten Honiggläsern zu seinem Stand im Schlossgraben. Auch andere Händler bauen noch auf. In zwei Stunden werden die Kindergartenkinder aus Ottendorf die Gaildorfer Schlossweihnacht 2018 eröffnen.

Bereits am späten Nachmittag drängen sich die Besucher im Schlossgraben, stehen in Gruppen zusammen, genießen Glühwein, unterhalten sich. Maria und Josef beobachten von einer geschützten Ecke aus das Geschehen. Sie haben ein Schaf und zwei Esel dabei, Leihgaben vom Biolandhof Schupp in Unterrot. Dieses Jahr muss das heilige Paar nicht frieren. Die milden Temperaturen locken bereits vor der Markteröffnung Gäste in die Stadt, Abends wird’s stellenweise eng, auch im Wurmbrandsaal, wo viele handgefertigte Krippen ausgestellt sind. Die passenden Weisen dazu liefern die Musiker der Stadtkapelle. Von der Empore des Schlosshofs erschallen ihre Weihnachtslieder.

„Diesmal haben wir Gastronomie in den Schlosshof geholt“, erklärt Bürgermeister Zimmermann. Die Idee ist aufgegangen: Im Schlosshof herrscht Leben. Andreas Glashauser ist das recht. „Er ist ein Stammgast unseres Weihnachtsmarktes“, erklärt Zimmermann und begrüßt den Kunsthandwerker aus Gaildorf per Handschlag.

25 Aussteller beschicken den diesjährigen Weihnachtsmarkt, darunter auch neue Gesichter wie Andrea Götz. „Normalerweise bin ich beim Weihnachtsmarkt in Friedrichsruhe.“ Warum sie sich dieses Geschäft entgehen lässt? „Ich bin von hier und habe jetzt einen Laden in Unterrot. Da versteht es sich von selbst, dass ich in Gaildorf präsent bin“, meint die dunkelhaarige junge Frau lächelnd. Nada Babiej aus Bühlertann verkauft zum ersten Mal bei einem Weihnachtsmarkt. Ihren Stand passiert jeder, der die Treppe zum Wurmbrandsaal hochgeht. 30 Kilo Plätzchen hat sie gebacken, gläserweise Marmeladen gekocht, Liköre angesetzt und Engelsfiguren aus Beton gegossen.

„Wir wollen eine bunte Mischung aus Kunsthandwerkern, bewirtenden Vereinen und etwa 20 Prozent gewerblichen Anbietern“, sagt der Rathauschef. Er ist mit der Mischung dieses Jahr zufrieden: „Wir sind auf dem richtigen Weg.“ Essensstände, meint er, „gehören unbedingt dazu“. Das Gesellige sei ein Kernstück solch eines Marktes. Die Stadt verzichtet jetzt auch auf die Standgebühr, was den Krippenbauer Andreas Holzhauser besonders freut.

Daniel Kuhn, Zimmermanns persönlicher Referent und Marktorganisator, hat unter anderem auf den Naturparkmärkten Aussteller gesucht, und er hat Michaela Köhler mitgebracht. Die Naturparkführerin hat ihren Platz an der Schlossmauer unter einem Zelt. Auf Strohballen sitzen Kinder und lauschen ihr, wenn sie Astrid Lindgrens Geschichte von „Tomte und der Fuchs“ erzählt. Und dann können die Jungs und Mädchen Anhänger aus Bienenwachs formen. Michaela Köhler dankt Zimmermann, dass sie dabei sein darf. Die romantische Stimmung im Schlossgraben hat es ihr angetan. Im Hintergrund das beleuchtete Fachwerkensemble am Marktplatz, vor ihr das in sanftes Licht getauchte Wahrzeichen der Stadt. „Wir haben das Alte Schloss neu illuminiert“, meint der Bürgermeister und ist zufrieden. „Das ist der schönste Weihnachtsmarkt, den Gaildorf je hatte“, ruft eine Geschäftsfrau und prostet ihm zu. Zimmermann strahlt.

Lückenschluss im Schlossgraben

„Nächstes Jahr sollen rund ums Schloss Hütten stehen“, kündigt er an. Der Stand der Limpurger Flößerzunft bildet im Schlossgraben das Schlusslicht der Stände. Markus Zaklikowski hat Feuerschalen aufgestellt. Im Zelt basteln Kinder mit Hingabe kleine Flöße.

Trockenen Fußes schlendern die Besucher von einem Stand zum anderen, darunter viele Familien mit Kindern. Die Stadt hat den Weg mit Holzhackschnitzeln gepolstert, sie sorgen für eine „behagliche Atmosphäre“, findet Zimmermann. Die Royal Rangers heizen ihren Ofen ein, es duftet verführerisch nach Pizza, Lángos und Glühwein.