Volkshochschule „Es wird viel zu wenig getan“

Murrhardt / Elisabeth Klaper

„Demokratie darf nicht als Selbstverständlichkeit hingenommen werden“. Dies verdeutlichte Klaus-Peter Dörrscheidt, Vorsitzender der Volkshochschule Murrhardt, zum Auftakt der Podiumsdiskussion mit Landtagsvizepräsident Wilfried Klenk, der Murrhardter Altstadträtin Gudrun Gruber sowie Theatermacher und Schauspieler Thomas Weber aus Spiegelberg-Großhöchberg. Auch ohne die erkrankte Sonja Großhans, Leiterin der Fachstelle Demokratieförderung und Rechtsextremismus-Prävention im Rems-Murr-Kreis, entwickelte sich ein spannender Meinungsaustausch zum VHS-Schwerpunktthema vor vielen Zuhörern im Saal des Grabenschulhauses.

Die Demokratien seien zurzeit starkem Stress durch Populismus ausgesetzt, stellte Moderatorin Christine Schick fest. Zu den Ursachen nannte die Lokalredakteurin der Murrhardter Zeitung mehrere wissenschaftliche Hypothesen. Der herrschende Neoliberalismus und radikale Indivi­-

dualis­mus fordere hohe Flexibilität und Leistungsbereitschaft.

Die sich immer weiter öffnende Schere zwischen Reich und Arm schüre die Angst vor sozialem Abstieg. Die zunehmende Komplexität der Globalisierung und Technisierung überfordere viele. Und die sozialen Netzwerke im Internet, denen sich übrigens alle drei Diskutanten total verweigern, wirkten gegen Meinungsfreiheit und Auseinandersetzung mit Andersdenkenden. „Die Demokratie ist die Staatsform, die eine überwältigende Bevölkerungsmehrheit für die richtige hält, und nicht in Gefahr“, fand Klenk. „Wir brauchen viele, die mitmachen, um etwas zu erreichen, und hohen Einsatz, um andere zu überzeugen“, betonte Gruber. Weber forderte „ein Patentrezept, um den Bürgern die Angst vor Fremdem zu nehmen und die Offenheit für alle Sinneseindrücke und Menschen zu fördern“.

Schick hakte nach, wie Politiker umgingen mit der spürbaren Skepsis und dem Frust gegenüber den etablierten Parteien sowie dem Wunsch nach mehr Rückmeldung von den Wählern. „Meine Devise ist, mit den Menschen offen und ehrlich umzugehen und ihnen die immer komplexeren politischen Themen zu erklären“, betonte Klenk. Er widersprach der verbreiteten Meinung, alle Parteien seien gleich: „Die Verhandlungen zur großen Koalition zeigten deutlich die unterschiedlichen Positionen zwischen CDU und SPD.“ Die AfD „soll ihre Meinung kundtun, doch liegt es an uns, ihr Paroli zu bieten und unseren Standpunkt klarzumachen“. Deren Wähler seien meist Unzufriedene, stimmten die Diskutanten überein.

Darum gelte es, Möglichkeiten zu finden, um die Masse der Menschen auch künftig zu erreichen, so Klenk. „Wir wollen Jugendliche heranziehen“, betonte Gruber. Schick hinterfragte, ob das dominierende Arbeits- und Wirtschaftsleben eine Ursache der Politikverdrossenheit sei, sodass viele keine Zeit mehr finden, sich politisch zu engagieren. „Noch nie hatten die Menschen so viel Freizeit“, erwiderte Klenk. Gruber konterte, viele stünden unter immer höherem Druck aus Angst, ihren Job zu verlieren.

Indes stieß die Diskussion im Publikum auf Kritik: „Es wird viel zu wenig getan, um Fehlentwicklungen zu korrigieren“, monierte Detlef Neumann. „Es ist eine Schande, dass wir Tafelläden brauchen, und statt die Autoindustrie zu bestrafen, die gegen Gesetze verstoßen hat, bekommt der kleine Mann Fahrverbote, da versagt die Politik“, fand der Leiter des VHS-Theateliers „fabula et cetera“. „Nirgends auf der Welt gibt es so ein gutes Sozialsystem wie in Deutschland“, erwiderte Klenk. Und: „Wir Politiker müssen dafür sorgen, dass der öffentliche Personennahverkehr ausgebaut wird.“