Prozess „Es hat überall gespiegelt!“

Gaildorf / Eleonore Heydel

Eineinhalb Jahre nach einem schweren Verkehrsunfall hat das Haller Amtsgericht jetzt den Tod einer Radfahrerin aus Fichtenberg in einer ausführlichen Verhandlung überprüft. Der Grund: Der Unglücksfahrer wollte einen Strafbefehl wegen „fahrlässiger Tötung“ zunächst nicht akzeptieren.

Rückblende: Am frühen Morgen des 25. Oktober 2016 regnet es in Strömen. Eine 46-jährige Frau aus Fichtenberg zögert, ob sie – wie sonst häufig – mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren soll. Sie ist in einer Zahnarztpraxis in Westheim beschäftigt. Bis dorthin sind es 15 Kilometer. Sie wollte vielleicht den Bus nehmen , berichtet ihr Freund (54) als Zeuge in der Verhandlung. „Drei Minuten später hat sie gesagt, dass sie doch mit dem Fahrrad fährt.“ Mit brüchiger Stimme ergänzt er: „Sie hat eine recht gute Beleuchtung gehabt.“ Die sportliche Frau macht sich in der Dunkelheit auf den Weg. An ihrem Mountainbike hat sie vorne eine helle LED-Lampe, trägt dunkle Kleidung mit Reflektionsstreifen und an den Fußgelenken zusätzliche Reflektionsbänder. Auch ihr Rucksack ist beleuchtet.

„Ich habe niemanden gesehen“

Die gute Ausrüstung soll ihr nichts nützen. Die Dunkelheit und der Regen verwischen die Lichter, als sie nach 7 Uhr Gaildorf erreicht. Um 7.18 Uhr überquert vor ihr ein Sattelzug den vorfahrtsberechtigten Radweg. Der heute 48-jährige Fahrer kommt aus der Straße „Auf dem Bühl“ und will nach links in die Karlstraße (B 298) einbiegen. Der Unglücksfahrer sagt vor Gericht, er habe nach links und nach rechts geschaut: „Ich habe niemanden gesehen.“ Nach dem Anfahren habe er einen Schrei gehört. Er sei ausgestiegen und habe zunächst nur die Satteltaschen gefunden. Erst später musste er erkennen: Er hatte die Frau mit dem rechten Vorderreifen überrollt. Der sofort alarmierte Notarzt konnte nichts mehr für die 46-Jährige tun. Der Lkw musste nach hinten gesetzt werden, um die getötete Frau unter dem Rad herausziehen zu können.

Zeugen bestätigen: Der Angeklagte habe an der Unfallstelle immer wieder gesagt: „Ich habe sie nicht gesehen, was soll ich machen?“ Amtsrichter Jens Brunkhorst vernimmt auch zwei Polizeibeamte, die in dem Fall ermittelt haben. Nach seiner persönlichen Meinung befragt, sagt einer der Beamten (54): „Ich sehe es als Verkettung unglücklicher Umstände.“ Ein anderer Zeuge bestätigt die schwierigen Verhältnisse an der Unfallstelle: „Man hat Lichter gesehen, aber es hat überall gespiegelt!“

Dass der Lkw-Fahrer die Radfahrerin über die Beifahrerseite beim Anfahren nicht erkennen konnte, bestätigt auch der Kfz-Sachverständige Siegmar Queck aus Crailsheim. Einen Meter vor dem Fahrradweg habe der Angeklagte, so Queck, mit seinem Sattelzug kurz angehalten, dann sei er „beschleunigend angefahren“. Er hätte aber angesichts der sehr schlechten Lichtverhältnisse sich nur „tastend über den Radweg bewegen dürfen“. Queck: „Tastend bedeutet, im Zentimeterbereich vorwärts fahren – ich kann für den Bereich von einem Meter eine ganze Minute brauchen.“

Gutachten ist entscheidend

Das Opfer habe allerdings zur „Unfallsituation“ beigetragen, meint Queck. Die Frau habe offensichtlich darauf vertraut, dass der Fahrer sie auf ihrem Rad rechtzeitig erkannt habe. Aber auch dies könne den Angeklagten nicht vollständig entlasten.

Das Gutachten ist entscheidend. Staatsanwalt Sven Güttner beantragt wegen „fahrlässiger Tötung“ eine Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu 40 Euro, also 4000 Euro. Es liege zwar nur leichte Fahrlässigkeit vor, aber der Tod eines Menschen wiege dennoch schwer. Verteidiger Pablo Blessing plädiert auf eine etwas niedrigere Geldstrafe. Er betont, dass sein Mandant in keiner Weise vorbestraft ist: „Er war bis zu dem Unfallgeschehen ein ordentlicher, zuverlässiger Lkw-Fahrer, der sich an die Regeln hält.“

Richter Brunkhorst bleibt etwas unter dem Strafantrag des Staatsanwalts und entscheidet auf eine Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu 35 Euro. Der 48-Jährige kann die Strafe in Raten abbezahlen. Zurzeit übt er seinen Beruf als Lkw-Werksfahrer nicht aus. Er kann aber jederzeit wieder eingestellt werden. Er hat seinen Führerschein behalten und auch kein Fahrverbot bekommen. Noch im Gerichtssaal nimmt er das Urteil an.