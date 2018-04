Mutlangen Mutlanger Manifest: „Es gibt keine Rechtfertigung“

Mutlangen / swp

Eine Delegation der Friedenswerkstatt Mutlangen hat vor der UNO gesprochen.

Die deutsche Delegation der Friedenswerkstatt Mutlangen und des Internationalen Versöhnungsbundes hat am Mittwoch in Genf vor den Diplomaten der Vorbereitungskommission zum nuklearen Nichtverbreitungsvertrag gesprochen. Wolfgang Schlupp-Hauck von der Friedenswerkstatt Mutlangen trug die Rede gemeinsam mit Jessica Britsch vor. Sie ist Praktikantin bei der Deutschen Friedensgesellschaft (DFG) in Stuttgart.

„Der Vertrag wurde vor 30 Jahren von Ronald Reagan und Michail Gorbatschow unterzeichnet. Es war zum ersten Mal, dass eine ganze Klasse von Atomwaffen abgerüstet wurde, anstatt nur Grenzen festzulegen. So war der Vertrag ein zentrales Element zur Überwindung des Kalten Krieges“, betonte Schlupp-Hauck die Bedeutung des Vertrages über die Vernichtung aller nuklearen Flugkörper mit mittlerer und kürzerer Reichweite.

Gleichzeitig äußerten Schlupp-Hauck und Britsch Sorge über die Zukunft des Nichtverbreitungsvertrages: „Wir sind besorgt, dass die technischen Aufrüstungen von Atomwaffen eine nicht zu kontrollierende weltweite Aufrüstungsspirale in Gang setzen.“ Über zahlreiche Atomwaffenstaaten hinweg seien derartige Aufrüstungsprogramme geplant oder in der Umsetzung. „Wir glauben, dass die Existenz und Einhaltung von Abrüstungsverträgen Sicherheit schafft“, so Friedensaktivist Schlupp-Hauck.

Ächten und verbieten

Beide betonten zudem die Verantwortung der deutschen Bundesregierung: „Die humanitären Folgen des Einsatzes von Atomwaffen sind so katastrophal, dass es keine Rechtfertigung für ihre Produktion, ihre Bereithaltung und ihren Einsatz gibt. Atomwaffen müssen wie andere Massenvernichtungswaffen geächtet und verboten werden.“

Unter den weiteren Rednern waren die Bürgermeister von Hiroshima und Nagasaki, eine Überlebende der Atombombenabwürfe und Vertreter von ICAN (International Campaign for the Abolition of Nuclear Weapons), welche im Dezember den Friedensnobelpreis erhalten hat.

Bereits am Montag waren in der gemeinsamen Delegation Vertreter verschiedener deutscher Friedensorganisationen und junge Menschen in Genf eingetroffen. Am Vormittag begrüßten sie die Diplomaten der nuklearen Überprüfungskonferenz vor der UNO in Genf. Mit großen Transparenten forderten sie, die Versprechen des atomaren Nichtverbreitungsvertrages zu halten und alle Atomwaffen zu verbieten. Dabei kam die Delegation auch mit Touristen, Passanten und Medien­vertretern ins Gespräch.

Am Dienstag thematisierte ein internationaler Workshop mit Susi Snyder (Pax, Niederlande) und Pavel Podvig (UN Institute for Disarmament Research, Genf) das „Mutlanger Manifest“ und den Abrüstungsvertrag. Im Rahmen des Workshops wurde ein Grußwort der Mutlanger Bürgermeisterin Stephanie Eßwein vorgetragen und dem deutschen Abrüstungsbotschafter bei der UNO in Genf, Michael Biontino, das „Mutlanger Manifest“ übergeben. Vertreter der USA und Russlands sollten das Manifest gestern erhalten.