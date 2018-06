Verkehr „Es bleibt noch viel zu tun“

Viel zu selten bestehen die Züge zwischen Stuttgart und dem Landkreis Hall aus zwei Triebwagen mit zusammen 500 Plätzen – das ist jedenfalls die Ansicht von Pendlern. Das Bild zeigt einen abendlichen Zug auf der Murrbahn in Richtung Gaildorf bei der Einfahrt in Murrhardt. © Foto: jjs

Murrhardt / Klaus Rieder

Fachleute und Politiker stehen am Bahnhof in Murrhardt den Murrbahn-Pendlern Rede und Antwort. Organisiert hat den Infostand der CDU-Stadtverband.

Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember kamen neue Züge auf der Murrbahn zum Einsatz und der Takt nach Stuttgart wurde mit der Aufnahme des Metropolverkehrs (samt neuem Fahrkartenangebot) weiter verdichtet. Es hat sich einiges getan auf der Strecke aus dem Landkreis Hall nach Stuttgart. Doch wie gut das neue Angebot bei den Pendlern ankommt, Kritik am aktuellen Fahrplanangebot wurde ja schon aus Fichtenberg und Fornsbach laut, das wollte der CDU-Stadtverband Murrhardt wissen.

Am Donnerstag standen der Staatssekretär Wilfried Klenk, der Nahverkehrsexperte Gerhard Schnaitmann und Cornell Gläser, Verkehrsvertragsmanager der DB Regio, an einem Infostand am Bahnhof in Murrhardt Rede und Antwort. Schnaitmann ging dabei kurz auf die Verkehrsentwicklung auf der Murrbahn in den vergangenen Jahrzehnten ein: „Es hat sich viel getan. Es gab viele Verbesserungen. Doch es bleibt noch viel zu tun.“ Damit war er sich einig mit einer Reihe von Murrbahnfahrern. Bei denen in der Kritik die Lücken in der Bedienung der Bahnhöfe Fornsbach und Fichtenberg. Der angebotene Taktverkehr sei zwar im Grundsatz gut, doch als Pendler möchte ich zur Arbeit kommen und wieder nach Hause. Und da helfe es wenig, wenn es kein passendes Angebot gebe. „Ich bin ein überzeugter Bahnfahrer“, so der Zwischenruf einer Frau, „es wird einem aber nicht leicht gemacht.“ Schnaitmann räumte ein: „Schichtarbeit und ausufernde Ladenöffnungszeiten stellen für die ÖPNV im ländlichen Raum eine kaum zu bewältigende Herausforderung dar.“

Für das Zugangebot in Fichtenberg und Fornsbach könnte das Jahr 2019 aber eine Verbesserung bringen. Dann werden die Doppelstockzüge durch sprintstarke Triebwagen ersetzt. Damit könnte Spielraum für die beide Halte geschafften werden. Kurzfristig für Abhilfe könnte ein Doppelstockzug sorgen, der jeden Morgen aus der Werkstatt kommend ohne Fahrgäste und ohne Halt von Stuttgart nach Crailsheim fährt, um von dort um 7.02 Uhr wieder nach Stuttgart zu fahren. Auf seinem Weg nach Crailsheim könnte der Zug beispielsweise zwischen Backnang und Crailsheim auch Fahrgäste aufnehmen. Da ist das Land gefragt, das diese Leistung bei der Bahn bestellen müsste.

„Weitere Triebwagen notwendig“

Ebenfalls das Land ist Ansprechpartner, wenn es um das immer wieder als unzureichend empfundene Sitzplatzangebot in den Pendlerzügen geht. Es habe schon Fälle gegeben, bei denen der Triebfahrzeugführer Fahrgäste zum Verlassen des überfüllten Zuges und zum Umsteigen auf eine S-Bahn aufgefordert hat – dies berichteten Pendler am Donnerstag. „Sitzplatzangebot kontra Finanzierung“, brachte Schnaitmann das Problem auf dem Punkt. Nur wenn das Land weitere der vier bis fünf Millionen Euro teuren Triebwagen beschaffe, dann könnten mehr Züge als doppelte Einheiten gefahren werden. Damit würde die Zahl der angebotenen Sitzplätze von 250 auf 500 steigen. In etwa so viele Plätze boten auch die vor den Triebwagen eingesetzten lokbespannten Reisezüge. An die Adresse von Staatssekretär Wilfried Klenk sagte Schnaitmann: „Dem Verkehrsministerium muss man mitteilen, jetzt kommen die Leute zum Zug. Deshalb sind weitere Triebwagen notwendig.“

Es gab eine Reihe weiterer Kritikpunkte am Bahnangebot auf der Murrbahn. So gibt es immer wieder falsche vom „Band“ kommende Lautsprecheransagen in den Zügen. Dazu kommen falsche Hinweise auf den Anzeigetafeln an den Bahnsteigen. Fehlende Haltegriffe in den Zügen und eine zu starke Klimatisierung waren weitere Themen bei den Bahnkunden. Cornell Gläser, Verkehrsvertragsmanager der DB Regio, versprach, diesen Punkten nachzugehen. Thema des mehr als 90-minütigen Dialogs mit den Bahnfahrern waren auch die Verspätungen im Regionalverkehr. Und hier machte Schnaitmann klar: „Ohne einen zumindest teilweisen zweigleisigen Ausbau der Murrbahn ist dieses Problem nicht zu lösen.“ (Bericht folgt)