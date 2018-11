Musikschule „Ein gutes Werk getan!“

Von Richard Färber

Als kulturfeindlich bezeichnet eine Mutter aus Fichtenberg die Regelungen, die für das Angebot der Musikschule getroffen wurden. Und macht die Rechnung auf: Weil der Zuschuss der Gemeinde an die Musikschule Schwäbischer Wald-Limpurger Land größtenteils von den Eltern getragen werden müsse, sei man gleich mehrfach belastet: durch diese Gebühr, durch die Kosten für den Unterricht, die Fahrtkosten nicht zu vergessen.

Die Vereinbarung rührt aus dem Jahr 1991. Aktuell beläuft sich der Zuschuss pro Kind und Jahr auf 140 Euro, 16 Euro davon übernimmt die Gemeinde. Fünf Kinder habe sie in der Musikschule, rechnet die Mutter vor, alljährlich würden dafür 625 Euro fällig.

Die Klage wurde bereits in der Mai-Sitzung vorgetragen. Jetzt wird ihr entsprochen. Der Fichtenberger Gemeinderat hat am Freitag auf Antrag von Horst Kleinknecht beschlossen, diese Gebühr zu erlassen beziehungsweise selbst zu übernehmen.

Ausgleich für Musikverein

Parallel wird die Gemeinde eventuell anfallende Beitrittsgebühren übernehmen, die bei der Ausbildung im Musikverein anfallen. Normalerweise muss wenigstens ein Elternteil Mitglied sein, wenn ein Kind dort ein Instrument lernen will. Auch der private Musikunterricht soll nicht benachteiligt werden. Wenn Nachfragen kommen, werde man entsprechend reagieren, sagte Bürgermeister Roland Miola. Überhaupt solle man nicht vergessen, auch bei anderen Vereinen großzügig zu sein.

Gleichzeitig hat der Gemeinde­rat einer Erhöhung des kommunalen Zuschusses an die Musikschule zugestimmt. Die acht Mitgliedsgemeinden bezahlen seit 1991 zusammen 90 000 Euro, der jeweilige Betrag ist unter anderem abhängig von der Schülerzahl – in Fichtenberg waren es im Mai 58 Kinder und Jugendliche. Dieser Zuschuss soll nun auf 130 000 Euro erhöht werden. Die Bürgermeister im Beirat der Musikschule haben bereits zugestimmt: Der Vorschlag sei berechtigt und notwendig, heißt es im Kurzprotokoll der Beiratssitzung.

Berechtigt, weil die Musikschule Rücklagen schaffen will; notwendig, weil die Gehälter der Lehrer um 3,5 Prozent angehoben werden sollen. Bei den Gehältern liegt die Musikschule im Vergleich mit anderen Musikschulen weit abgeschlagen auf dem letzten Platz, mit der Erhöhung wird sie wieder Anschluss gewinnen. Es gehe darum, Fachkräfte zu halten und mittel- und langfristig auch gewinnen zu können, heißt es in der Vorlage.

„Zahlen wenig aussagekräftig“

Für Fichtenberg bedeutet das eine glatte Verdoppelung des kommunalen Zuschusses von 2900 auf 5800 Euro. Für Sulzbach/Murr steigt er gar von 3500 auf 8900 Euro, also um 154 Prozent. Bei den meisten anderen Gemeinden fällt die Erhöhung moderater aus. In Gaildorf etwa steigt der Zuschuss um 80 Prozent auf 16 700 Euro, in Gschwend um 35 Prozent auf 10 500 Euro, in Oberrot um 53 Prozent auf 5800 Euro. Murrhardt, Stammsitz der Musikschule, bezahlt künftig 69 100 Euro, das sind 15 Prozent mehr.

Deshalb wurde auch durchaus kontrovers diskutiert. Die Zahlen seien wenig aussagekräftig, bemängelte Jörg Weckler. Es erschließe sich nicht, wie die jeweiligen Zuschüsse zustande kommen. Waltraut Wiegand verwies mit Blick auf andere Vereine auf die Lastenverteilung. Weckler schlug vor, die Zustimmung des Gemeinderates auf ein Jahr zu befristen, stellte aber keinen Antrag.

Misstrauen findet der Bürgermeister nicht angebracht. An der Arbeit der Musikschule sei nichts auszusetzen, sagte Miola. Der Verein sei verpflichtet, korrekt zu arbeiten und verfüge über ein gutes Image. Horst Kleinknecht, selbst Mitglied im Musikverein, erklärte, er erkenne kein Konkurrenzverhältnis. Musikschule und Musikverein könnten problemlos nebeneinander existieren. „Ich finde die Musikschule gut“, sagte Kleinknecht und, als die Beschlüsse eingetütet waren: „Ihr habt eine gute Tat vollbracht!“