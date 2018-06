Kultur „Durch die Blume“

Murrhardt / swp

Der diesjährige Murrhardter Musiksommer beginnt am Sonntag, 10. Juni, um 19.30 Uhr in der Murrhardter Stadtkirche. Das erste Konzert ist ein Duo-Liederabend unter dem Motto „Durch die Blume“ mit Werken unter anderem von Franz Schubert, Johannes Brahms, Hugo Wolf und Claude Debussy. Musikalische Gäste sind die Mezzosopranistin Lena Sutor-Wernich und der Bassisten Karsten Müller, begleitet von Christine Schandelmeyer am Klavier.

Lena Sutor-Wernich begeisterte 2016 im Konzert „Songs of love“ in der Stadtkirche die Zuhörer mit ihrer warmen, voluminösen und empfindungsreichen Stimme. Die im In- und Ausland engagierte Sängerin studierte in Freiburg Konzert- und Operngesang. Das Trio mit dem Bass Karsten Müller und der Pianistin Christine Schandelmeyer gründete sie vor zwei Jahren für Auftritte in Deutschland und Spanien mit vielfältigen Programmzusammenstellungen.

Blumen sind in ihrer Symbolträchtigkeit und Schönheit beliebt im Alltag und in der Kunst. Welche Farben und Klänge finden unterschiedliche Kulturen für die Blume? Und wieso sagen wir manche Dinge am liebsten „durch die Blume“? Es erwartet die Zuhörer eine dramaturgisch aufgebaute, sinnliche Begegnung mit den vielfältigen „musikalischen Düften“ der Blume.

Info Der Eintritt zu den Konzerten des Musiksommers ist frei, um Spenden wird gebeten. Infos zu den weiteren Konzerten im Internet auf www.evangelisch-in-murrhardt.de/kirchenmusik.