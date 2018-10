Einweihung „Dreiklang im Einklang“

Next

Gschwend

Die „Teufelskanzel“ beim Gschwender Ortsteil Rotenhar ist eine kleine Schlucht mit imposanten Sandsteinformationen und liegt direkt am Kultur- und Landschaftspfad Frickenhofer Höhe. Rund eineinhalb Jahre war der Zugang zur Schlucht aus Sicherheitsgründen gesperrt. Dank der unkomplizierten Zusammenarbeit zwischen der Gaildorfer Graf-Pückler-Stiftung, welcher das Areal gehört, der Dorfgemeinschaft Rotenhar und der Gemeindeverwaltung Gschwend, konnte das Naturdenkmal jetzt wieder zur Besichtigung freigegeben werden. Am Samstagnachmittag wurde dies mit einem „Weg- und Stegfest“ bei Sekt und Leberkäswecken in kleinem Rahmen gefeiert.

Bernhard Wahl, dem Vorsitzenden der Dorfgemeinschaft Rotenhar, war die Freude über das gelungene Werk anzusehen und der Stolz auf seine rund 15 Mitstreiter, die insgesamt 137 ehrenamtliche Arbeitsstunden bei oft hochsommerlichen Temperaturen einbrachten. Im Frühjahr wurde mit den Arbeiten begonnen und vor einigen Tagen diese erfolgreich abgeschlossen. Sein besonderer Dank galt Wolfgang Nuding, Repräsentant der Ortsbank Frickenhofen, die mit einer großzügigen Spende die Sanierung erst möglich machte.

Manfred Rehm ist Revierförster des Pückler’schen Forstamts und stellte rund 20 Festmeter bestes Douglasienholz kostenlos zur Verfügung. Und mit Christoph Roesler von der Sulzbacher Firma Galatech war ein Spezialist für die nötigen Schraubpfahlarbeiten involviert. Im Mai wurden Probebohrungen in der Schlucht vorgenommen und bis zu 1,5 Meter lange Metallpfähle in den Sandstein getrieben, auf denen der neue Holzsteg samt Geländer im Laufe des Julis und Augusts montiert wurde.

Die Pücklerstiftung besitze beim katholischen Winzenweiler eine Mariengrotte und beim evangelischen Frickenhofen eine „Teufelskanzel“, so Geschäftsführer Matthias Rebel unter dem Gelächter der Zuhörer. Irgendwie gleiche sich das aus. Rückblickend ging er auf die Gründe ein, welche zur Schließung der „Teufelskanzel“ geführt hatten und war mit der gefundenen Lösung, Sanierung durch die Dorfgemeinschaft und Übernahme der Verkehrssicherheit durch die Gemeindeverwaltung Gschwend, sehr zufrieden. Sein Dank galt allen Beteiligten sowie Revierförster Manfred Rehm und Bernhard Drixler, Geschäftsführer des Naturparks Schwäbisch-Fränkischer Wald, für die beratende Begleitung der Maßnahme.

Lob vom Bürgermeister

„Dreiklang im Einklang“ nannte Bürgermeister Christoph Hald die gelungene Zusammenarbeit von Gemeinde, Dorfgemeinschaft und Pücklerstiftung und fügte hinzu: „Nur so konnte die Maßnahme geleistet werden.“ Hald vergaß natürlich nicht, der Dorfgemeinschaft Rotenhar verdientermaßen höchstes Lob und Dank auszusprechen.

„Das geht uns runter wie Öl“, bekannte Bernhard Wahl. Bevor es zur offiziellen Besichtung der Teufelskanzel ging, war noch ein Hindernis zu beseitigen. „Ein Band mit einer Schere durchschneiden kann jeder“, so Wahl und gab Handsägen verschiedenster Art an die Ehrengäste aus. Vor dem Eingang zur Schlucht war eine Holzstange als Barriere quer auf zwei Rundholzpflöcke gelegt, die so schnell wie möglich durchzusägen war. Nach dem Startkommando flogen die Sägespäne um die Wette.

Chancenlos waren Wolfgang Nuding, Christoph Hald und Christoph Roesler, die sich mit rostigen sowie schlecht geschliffenen Feinsägen und Fuchsschwänzen abmühen mussten. Bernhard Wahl stand sicherheitshalber mit der Motorsäge parat, falls die Aktion zu lange dauern sollte, aber schon nach kurzer Zeit hatte Matthias Rebel die Stange durchgesägt und kurz darauf auch Manfred Rehm. Die „Teufelskanzel“ war damit offiziell freigegeben.