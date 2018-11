Verkehrsdebatte „Dieses Verhalten ist hochnäsig“

Gaildorf / Klaus Michael Oßwald

Mittwochabend im Wurmbrandsaal des Alten Schlosses. Die heftig umstrittene Verengung der Kanzleistraße, vom Landratsamt Schwäbisch Hall angeordnet, erhitzt die Gemüter. Vor allem die Tatsache, dass die Behörde dem Wunsch des Gemeinderats nach einem erläuternden Gespräch nicht entspricht, sorgt für erheblichen Unmut am Ratstisch.

Bürgermeister Frank Zimmermann, der sich für einen Dialog stark gemacht hatte, berichtet den Stadträten von einem kurzen Ortstermin vor der jüngsten Sitzung des Kreistags mit Vertretern von Stadtverwaltung und Landratsamt. Dort habe er zu hören bekommen, man sehe „keine Notwendigkeit, dem Gremium vor Ort das zu erläutern“.

„Da beißen wir auf Granit“

Raunen im Saal. Nicht wegen der Anordnung an sich. Denn über die – so der spätere Tenor der Debatte – ließe sich durchaus reden. Schließlich gibt es vermehrt Stimmen, die einer Verengung der Fahrbahn auf einen Streifen aus Sicherheitsgründen auch etwas abgewinnen können.

Doch bei der im Oktober versandten Mitteilung ans Rathaus (wir haben ausführlich berichtet) will es die untere Verkehrsbehörde in der Kreisstadt offensichtlich belassen. „Da beißen wir auf Granit“, schildert Rathauschef Zimmermann die Lage. Nicht einmal eine Pressemitteilung werde für nötig erachtet. Zimmermann: „Wir sprechen doch hier nicht von einem Feldweg!“ Sondern von einer viel befahrenen Durchgangsstraße, einem Verkehrsweg, der auch Auswirkungen auf die städtebauliche Situation in Gaildorf hat. Heinrich Reh, Fraktionschef der Freien Wählervereinigung, bringt es auf den Punkt: „Die Straße bewegt sich doch nicht im luftleeren Raum. Was links und rechts davon geschieht, das geht uns sehr wohl was an!“

So sieht es auch CDU-Ratsmitglied und Kreisrat Günther Kubin. Er kann mit Blick auf die Art der Kommunikation seitens der Kreisverwaltung „keinerlei Entgegenkommen“ erkennen. Er erachtet es nun als gut, „dass wir einen eigenen Vorschlag machen können“.

Zukunftswerkstatt hat Idee

Auf einen solchen macht der Bürgermeister aufmerksam. Denkbar sei nicht eine Verengung erst vor den Überwegen bei der VR-Bank, sondern eine komplett einspurige Verkehrsführung. Mit dem Verbandsbauamt liefen dazu bereits Gespräche. Und mit der Zukunftswerkstatt. Deren ehrenamtliche Mitglieder haben sich dazu intensiv Gedanken gemacht und wollen diese gemeinsam mit den Überlegungen der Stadt in der nächsten Sitzung des Technischen Ausschusses am kommenden Mittwoch vorstellen.

In die Gestaltung einer geänderten Verkehrsführung könnten laut Zimmermann auch das künftige Bürgerbüro im Post-Krone-Bau am Marktplatz und die Schulstraße einbezogen werden. Weitere Parkplätze wären denkbar. Als Aufhänger für die Argumentation könnte laut Margarete John, Vorsitzende der SPD-Fraktion, die Situation im Bereich der Zufahrt zur ehemaligen „Germania“ sein.

„Richtig kommunizieren“

Frank Stettner (FWV-Fraktion) interessiert die Frage nach den von Polizei und Landratsamt ins Feld geführten drei Unfällen in den vergangenen vier Jahren, die an dieser Stelle – deshalb als „Unfallschwerpunkt“ ausgewiesen – passiert sein sollen. Für eine Beurteilung wäre ihm wichtig, auch Informationen über die Schwere dieser Vorkommnisse zu bekommen. Sollten hier, so Stettner, „rechtliche Zwänge“ die Ursache für den Vorstoß des Landratsamts sein, „dann wäre das okay. Aber das muss man dann auch richtig kommunizieren.“

Dass die Situation auf diesem Straßenabschnitt unbefriedigend ist, steht für CDU-Stadtrat Rainer Baumann außer Frage. Von Busfahrern höre er immer wieder, dass sie dort von Autos überholt würden, deren Fahrer während des Überholvorgangs die Lage nicht einschätzen können. Das führe oft zu gefährlichen Momenten. Hier, so Baumann „müssen wir etwas tun“. Allerdings dürften durch entsprechende Maßnahmen die Ladengeschäfte nicht behindert werden. Seiner Beobachtung nach werde ohnehin von den meisten Autofahrern nur die rechte Spur genutzt. Inhaltlich kann er die Überlegungen des Landratsamts nachvollziehen. Das Verhalten der Behörde jedoch nannte er „hochnäsig“.

Von Bürgern angesprochen

Verärgert zeigt sich auch CDU-­Fraktionschef Matthias Rebel: Was die Behörde praktiziere, sei „keine angemessene Würdigung unserer Arbeit“, sagt er unter Beifall seiner Ratskollegen. Als Stadtrat werde man bei diesem Thema laufend von Bürgern angesprochen.