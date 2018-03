Breitbandanschluss „Diese Erwartungshaltung ist absolut berechtigt“

Gaildorf / Richard Färber

Am vergangenen Donnerstag konnte Günter Kubin, Gemeinderat und stellvertretender Bürgermeister von Gaildorf, den Förderbescheid abholen: 29 575 Euro erhält die Stadt Gaildorf für den Breitbandanschluss von Schönberg. Insgesamt verteilte Ministerialdirektor Julian Würtenberger, Amtschef im Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration, 39 Förderbescheide mit einem Gesamtvolumen von rund acht Millionen Euro.

Schrumpfendes Zeitfenster

„Wir hatten eigentlich etwas mehr erwartet“, sagt Manfred Sonner, Chef des Verbandsbauamtes. Die Förderzusage für den Anschluss von Steppach, für den ebenfalls ein Antrag gestellt wurde, fehle noch. Man hoffe nun, dass der Antrag bei der nächsten Vergabe-Tranche positiv beschieden werde.

Das Steppacher Zeitfenster wird allerdings zusehends kleiner. Ab der kommenden Woche sollen dort Wasserleitungen und bei der Gelegenheit auch Leerrohre für Glasfaser verlegt werden; die Baufreigabe liegt vor. Damit wäre ein Backbone-Anschluss möglich, von dem dann auch jene Bereiche Eutendorfs profitieren könnten, deren Netzanschluss bisher schlicht miserabel ist. „Backbone“ bedeutet Rückgrat: Gemeint ist mit diesem Begriff der „Hauptstrang“ des Breitbandnetzes im Landkreis Schwäbisch Hall, an den dann Haushalte in den Kommunen angeschlossen werden.

Handlungsbedarf besteht in Eutendorf im hinteren Bereich der Kilianstraße und in der Oberndorfer Straße. Alles in allem, so Sonner, handle es sich um etwa zwölf Haushalte. „Die Leute können telefonieren, und das war’s dann im Wesentlichen“. Dass sie mittlerweile auch Druck machen, eine Erwartungshaltung einnehmen, sei absolut berechtigt, sagt Sonner.

Untätig sei man freilich nicht. Aktuell werde für diese beiden Bereiche in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt der Förderantrag vorbereitet. Er beinhalte den Backbone-Anschluss und die Feinplanung. Die Trassenplanung sei bereits abgeschlossen. Auch in der Waldheckenstraße in Eutendorf sollen Leerrohre verlegt werden, obwohl von dort eigentlich keine Klagen kommen: Der Kabel-Anbieter Unity Media steht zur Verfügung.

Weiße-Flecken-Untersuchung

Die Gaildorfer Breitband-Planung beruht auf einer sogenannten „Weiße-Flecken-Untersuchung“, die im Jahr 2013 durchgeführt wurde, um Wohnplätze mit Handlungsbedarf zu identifizieren. Neben Schönberg und den genannten Teilen von Eutendorf gehört noch Hägenau dazu. Allerdings, so Sonner, habe noch niemand dringenden Bedarf angemeldet.

Auch Winzenweiler ist noch ein solcher weißer Fleck. Die Backbone-Planung des Landkreises sehe einen Strang von Gaildorf ins Fischachtal vor, erklärt Sonner, und damit könnte man dann auch Winzenweiler ans schnelle Netz kriegen. Insgesamt sind nach der Weiße-Flecken-Untersuchung etwa 98 Prozent der Gaildorfer Haushalte vor allem über die Telekom und Unity Media komfortabel angeschlossen.

Für Schönberg wird jetzt die Ausschreibung vorbereitet. Der Ort wird über einen bereits bestehenden Verteiler an den Backbone angeschlossen, der von Unterrot nach Sulzbach-Laufen läuft. Gleichzeitig wird die nächste Ausschreibung vorbereitet: Die Stadt muss einen Breitband-Betreiber finden.